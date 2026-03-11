Joshua Jackson habló sobre la muerte de James Van Der Beek

Un mes después de la muerte de James Van Der Beek, su amigo y compañero de pantalla Joshua Jackson encontró el momento para hablar del vacío que quedó. No se trató de un discurso preparado, sino una reflexión espontánea durante una conversación en el programa “Today”, donde dejó claro que aún está atravesando el proceso de duelo.

En la charla con el presentador Craig Melvin, Jackson se permitió mostrar vulnerabilidad: “Creo que me afecta de muchas maneras”, dijo al recordar a su colega. Y añadió otra frase que reveló cuánto ha cambiado su propia mirada desde que es padre de Juno, su hija nacida en 2020 con la actriz Jodie Turner-Smith: “Para mí, como padre ahora, la magnitud de esa tragedia para su familia me afecta de una manera muy diferente a como colega. Así que creo que el proceso es continuo”.

El peso emocional del adiós

La ausencia del protagonista de “Dawson’s Creek” sigue resonando en quienes compartieron con él ese periodo tan importante. Jackson recordó que ambos vivieron una etapa intensa durante la emisión de la serie entre 1998 y 2003, años que moldearon sus carreras y su manera de relacionarse con la industria: “Él y yo compartimos este momento increíble, y fue formativo para nosotros.”

Sin embargo, el actor quiso subrayar que la huella de su amigo iba mucho más allá de aquel fenómeno televisivo: “Sé que ambos recordamos esa época con gran cariño, pero también diré que sé que en realidad soy sólo una nota al pie de lo que realmente logró en su vida”, expresó, reconociendo la dimensión personal, familiar y espiritual que marcó la trayectoria de Van Der Beek.

También lo describió con una cercanía que evidenció admiración genuina. Para Jackson, su colega fue “un hombre real que se presentó para su familia y un padre hermoso, amable, curioso, interesado y dedicado”.

El recuerdo del último gran encuentro del elenco

Durante la entrevista, Jackson evocó el reencuentro del elenco de “Dawson’s Creek” realizado en septiembre de 2025 en Nueva York, a beneficio de la organización “F Cancer”. Aunque Van Der Beek no pudo estar físicamente por su estado de salud, sí participó mediante un video; mientras su esposa, Kimberly Van Der Beek, y sus seis hijos, asistieron en su nombre.

Uno de los momentos más sensibles de esa noche llegó cuando dos de sus hijas cantaron “I Don’t Want to Wait”, el tema principal de la serie interpretado originalmente por Paula Cole.

Para Jackson, ver a la familia del actor recibir directamente el cariño del público fue una experiencia que, como dijo, recordó esos encuentros entre antiguos compañeros que vuelven a verse después de años.

