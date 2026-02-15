Celebridades defienden a la familia de James Van Der Beek por recaudar dinero tras su muerte

Tras la muerte del actor James Van Der Beek varias celebridades salieron en defensa de la familia, la cual recibió donaciones a través de un GoFundMe para salir de la difícil situación económica en la que quedaron debido a la gran cantidad de gastos médicos para el tratamiento de cáncer del actor.

Aunque muchas personas manifestaron su apoyo a la familia y celebraron donaciones importantes, como la que hizo el director Steven Spielberg, otras cuestionaron la necesidad de la familia de pedir donaciones.

La actriz Donna Vivino recurrió a sus redes sociales para defender a Kimberly Van Der Beek y la campaña de recaudación. Vivino aclaró que James no vivía de las regalías por sus trabajos actorales en producciones como la exitosa serie ‘Dawson Creek’.

“Para quienes atacan a la esposa de James Van Der Beek por tener una cuenta en GoFundMe, les doy algunos DATOS. 1. No son DUEÑOS de la granja en la que viven; la alquilaban. 2. Él no vivía de las regalías”, escribió la actriz.

“El tratamiento del cáncer es carísimo incluso con seguro médico.No todo es lo que parece en línea. Un poco de contexto ayuda mucho”, compartió.

Braunwyn Windham-Burke compartió su propia experiencia con los gastos médicos por el tratamiento de su padre contra el cáncer. “Nuestra familia se está ahogando en deudas médicas debido al cáncer de mi padre, mis padres ahorraron, trabajaron duro y tuvieron una gran jubilación… todo se fue”, escribió.

Michelle Stafford también compartió su experiencia con los costos excesivos del tratamiento para el cáncer de su padre.

“Al final del tratamiento de mi padre, antes de morir. Y además tenía un seguro muy bueno… un medicamento que su seguro no cubría costaba $3000 al mes”, respondió la actriz de The Young and the Restless a la publicación. “Quienes hicieron comentarios despectivos simplemente no lo saben”.

La familia del actor James Van Der Beek ha recibido más de $2 millones de dólares en donaciones luego de la muerte del actor el pasado 11 de febrero. El GoFoundMe se creó con la intención de ayudar económicamente a la esposa y los seis hijos del actor debido a que los gastos médicos por el tratamiento de cáncer dejaron a la familia sin fondos.

Sigue leyendo: