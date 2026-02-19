Comparten el tráiler de la última película en la que trabajó James Van Der Beek

El pasado 11 de febrero, se confirmó la muerte del actor James Van Der Beek a sus 48 años. Una semana después, se ha compartido el primer tráiler de ‘The Gates’, la última película en la que el actor participó.

‘The Gates’, dirigida por John Burr, estrenará en cines el próximo 13 de marzo. Van Der Beek interpreta al pastor de una comunidad, quien se convierte en el perseguidor de tres amigos que presencian un asesinato.

El elenco de esta película está completado por Mason Gooding, Algee Smith, Keith Powers y Brad Leland. Su director, Burr, también se encargó del guion de la historia. Entre los productores destacan Gary Glushon, Ross Kohn y Nancy Leopardi.

El tráiler ha llamado la atención por la presencia del fallecido actor, quien durante años tuvo que enfrentarse a un cáncer colorrectal y quien se vio arruinado justamente por los precios que tuvo que pagar los tratamientos para curarse. Tras su muerte, los amigos de la familia Van Der Beek hicieron una campaña de recolección de dinero para que su esposa e hijos puedan cubrir algunos gastos.

Aunque ‘The Gates’ es la última película en la que Van Der Beek participó, también este año estrenará la serie ‘Elle’, que es el último proyecto televisivo en el que trabajó. En esta serie, precuela de ‘Legally Blonde’, interpreta al decano de la escuela donde la adolescente Elle Woods estudia.

Sigue leyendo:

• James Van Der Beek pasó sus últimos días rodeado de amigos en su rancho de Texas

• James Van Der Beek compró un rancho en Texas semanas antes de morir

• Celebridades defienden a la familia de James Van Der Beek por recaudar dinero tras su muerte