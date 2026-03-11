Joven acuchillada en famoso Central Park de Nueva York en pelea de vendedoras de comida

Una joven de 24 años fue apuñalada varias veces durante una disputa entre vendedores de comida en el famoso Central Park de Manhattan (NYC) ayer a plena luz del día.

La mujer recibió cortes en el lado derecho del cuello, la mano y pierna derecha en la intersección de 63rd St y Center Drive poco después de la 1:30 p.m. del martes.

Fue trasladada al New York Presbyterian Hospital en condición estable. La sospechosa huyó a pie por Heckscher Park, acompañada de su esposo e hijo.

Los detectives informaron que ambas vendedores de comida mantienen una disputa por su territorio en Central Park. En su último altercado en Nochebuena, la víctima del martes fue la agresora, acotó ABC News.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los acuchillamientos y cortes.

El de ayer fue al menos el 2do incidente grave de violencia en las últimas semanas en Central Park, luego de que a fines de febrero un hombre fuese hallado muerto a plena luz del día en 65th St. Transverse Road cerca de Center Drive.

En enero del año pasado un joven fue encontrado sin vida cerca de un escenario de conciertos en Central Park. En abril de 2024 un hombre de unos 40 años fue hallado muerto en la zona norte del parque, cerca de Harlem. En diciembre de 2023 también un cadáver fue localizado próximo a un área infantil en Central Park con cortes y heridas en el cuello y el torso.

En julio de 2022 la muerte de un joven indigente latino fue declarada homicidio casi 10 meses después de que su cadáver fuese hallado con una soga en el cuello en Central Park, dando la impresión inicial de que se había suicidado.

