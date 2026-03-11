Juez ordena a ICE traer de vuelta a EE.UU. a niñas ciudadanas deportadas a Guatemala

Un juez federal ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) traer de regreso a Estados Unidos a dos niñas estadounidenses de 12 años que fueron deportadas a Guatemala junto con su madre, pese a que la mujer había solicitado que permanecieran en el país bajo el cuidado de su abuela.

La decisión fue emitida por el juez Gregory Presnell, quien instruyó a las autoridades migratorias a regresar a las gemelas a Orlando, ciudad donde nacieron en 2013.

Según documentos judiciales, la madre de las menores, la guatemalteca Marly Carolina Morataya Zepeda, acudió el lunes a una cita programada en oficinas de ICE en Orlando, cumpliendo con una orden para presentarse ante las autoridades migratorias.

Ese mismo día, la abuela de las niñas, Sonia García Valles, esperaba en el estacionamiento de las instalaciones mientras su hija realizaba el trámite dentro del edificio.

De acuerdo con el expediente judicial, un agente migratorio se acercó al lugar y pidió que las menores fueran llevadas al interior del edificio, donde posteriormente quedaron bajo custodia federal.

Los abogados de Morataya Zepeda presentaron el martes una solicitud urgente ante la corte para detener el traslado de la mujer y las niñas fuera de Florida. Sin embargo, cuando el juez revisó el caso, las tres ya se encontraban en ruta hacia Guatemala.

“Política de Unidad Familiar”

Durante una audiencia posterior, la directora interina de la oficina de ICE en Denver, Kellei Walker, explicó que los agentes actuaron bajo la llamada “Política de Unidad Familiar”, que permite mantener a los menores con sus padres cuando estos deciden ser deportados junto a ellos.

No obstante, Walker reconoció que hubo una confusión en el caso, ya que la madre había presentado en febrero un documento solicitando que sus hijas permanecieran en Estados Unidos bajo la custodia de su abuela.

Tras evaluar la situación, el juez Presnell ordenó el regreso inmediato de las menores al país. La decisión establece que ICE deberá cubrir el costo de los vuelos de retorno y proporcionar acompañamiento para las niñas durante el traslado.

Con información de EFE.

