ICE reporta 11 muertes bajo custodia migratoria en EE.UU. en lo que va de año

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afirmó que al menos 11 personas han perdido la vida bajo su custodia desde enero de este año hasta inicios de marzo, informó la propia agencia. Esto se suma a las 31 muertes de 2025, el número más alto en 20 años, informó Reuters.

• Emanuel Cleeford Damas

El ICE detuvo al hombre de nacionalidad haitiana por agresión con lesiones en septiembre en Boston, indica el ente. Damas fue llevado al Centro de Detención Florence en Florence, Arizona.

El 19 de febrero, el ICE señaló que el inmigrante presentó dificultad para respirar y fue llevado a un hospital cercano y, posteriormente, fue hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Scottsdale en Phoenix.

Fue intubado con respirador al día siguiente de su ingreso y murió el 2 de marzo, sin que se diera a conocer la causa, dijo ICE.

Se supo que su hermano había declarado que murió debido a un dolor de muelas sin tratamiento y una infección que estaba vinculada con el problema dental.

• Pejman Karshenas Najafabadi

El ICE arrestó al hombre de 59 años, proveniente de Irán, en abril del año pasado luego de ser declarado culpable de posesión de fentanilo.

Karshenas sufría de varias enfermedades crónicas, pero estuvo encarcelado y llevado en octubre al Centro de Procesamiento del ICE de Luisiana en Angola.

El 20 de febrero de 2026, el personal médico de ICE lo evaluó y fue transportado a un hospital para recibir cuidados a largo plazo, donde sufrió un paro cardíaco el 1 de marzo. Fue llevado al Hospital Merit Health en Natchez, Mississippi, donde fue declarado muerto, dijo ICE.

• Alberto Gutiérrez Reyes

Fue detenido por oficiales de la Patrulla Fronteriza en Los Ángeles en enero, de acuerdo con ICE. El 25 de febrero, el mexicano de 48 años notificó que se sentía débil y fue ingresado en el Centro Médico Global Victor Valley por un dolor en el pecho y dificultad para respirar. Perdió la conciencia y murió el 27 de febrero.

Eunisses Hernández, miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles, expresó en un comunicado que su oficina había estado en comunicaciones con su familia y que se le había negado atención médica mientras estaba bajo custodia del ICE.

• Jairo García Hernández

El ICE capturó a García, de 27 años, luego de ser hallado por la policía local cerca de Rochester, Nueva York, el 21 de enero de 2025. La agencia señaló que el guatemalteco tenía el sistema inmune comprometido y “ya se encontraba en mal estado de salud” al momento de su arresto.

El 16 de febrero de 2026, sufrió un colapso inesperado y falleció en un hospital de Miami, según ICE.

• Lorth Sim

El hombre originario de Camboya entró al país como refugiado en 1983, pero se le había ordenado su deportación después de varias condenas. Sim, de 59 años, fue detenido tras llegar a una oficina de ICE en Boston el 30 de diciembre del año pasado y luego llevado al centro de detención de Indiana.

Los oficiales de ICE descubrieron a Sim inconsciente en su celda el 16 de febrero y el personal de emergencia lo declaró muerto, apuntó ICE, añadiendo que el hecho estaba bajo investigación.

• Víctor Manuel Díaz

Díaz fue hallado por el personal de detención en su habitación el 14 de enero, en Fort Bliss, El Paso, Texas, y fue declarado muerto poco después. ICE señaló que el incidente del hombre nicaragüense, de 36 años, estaba bajo investigación, pero se presumió que murió al quitarse la vida.

• Heber Sanchaz Domínguez

El mexicano, de 34 años, fue detenido por ICE en Georgia por conducir sin licencia. Fue encontrado “colgando del cuello e inconsciente en su dormitorio”, fue declarado muerto en un hospital de la zona. ICE dijo que este hecho también estaba bajo averiguaciones.

• Parady La

La, de 46 años, y de nacionalidad camboyana, estaba tras las rejas en el Centro de Detención Federal de Filadelfia tras ser arrestado el 6 de enero, mientras estaba recibiendo tratamiento por abstinencia severa de drogas cuando fue descubierto inconsciente en su celda.

Fue llevado al Hospital Universitario Thomas Jefferson, donde se le diagnosticó insuficiencia cerebral y orgánica y se declaró muerto el 9 de enero, de acuerdo con ICE.

• Luis Beltrán Yáñez Cruz

El hondureño, de 68 años, fue detenido en Newark, Nueva Jersey, por agentes de inmigración en noviembre. Fue trasladado al Centro de Detención Regional Imperial en Calexico, California. Para el 4 de enero, se quejó de dolor en el pecho y fue transportado a un hospital, donde murió a los dos días.

• Luis Gustavo Núñez Cáceres

Núñez, también de Honduras, fue arrestado en medio de una redada migratoria en Houston el 17 de noviembre de 2025. Finalmente, fue llevado al Centro de Procesamiento Joe Corley en Conroe, Texas.

El inmigrante, de 42 años, fue transferido a HCA Houston Healthcare en Conroe, debido a una exacerbación de insuficiencia cardíaca congestiva el 23 de diciembre de 2025. Después de numerosas emergencias médicas que pusieron en riesgo su vida, fue declarado muerto el 5 de enero, explicó ICE.

• Geraldo Lunas Campos

Lunas Campos, de 55 años, proveniente de Cuba, murió el 3 de enero en el Campamento East Montana, un centro de detención abierto por el gobierno del presidente Donald Trump en terrenos de Fort Bliss, Texas.

En principio, la agencia de inmigración declaró que el cubano experimentó “dificultad médica” y que estaban investigando el incidente.

The Washington Post informó posteriormente ese mismo mes que el forense local posiblemente determinaría su muerte como homicidio. Además, el medio entrevistó a un recluso en el campamento East Montana, quien aseguró haber visto a los guardias estrangular a Lunas Campos cuando rechazó ingresar en aislamiento.

Tras el informe en cuestión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió otra declaración, diciendo que el inmigrante trató de quitarse la vida mientras estaba detenido. Esta agencia dijo que el personal “intervino inmediatamente para salvarle la vida”, pero que Lunas Campos “se resistió violentamente”.

