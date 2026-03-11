Este martes 10 de marzo, la actriz Kathryn Hahn confirmó que será parte del live-action de ‘Enredados’ que Disney está preparando. Hahn, quien ha sido una destacada actriz de cine y televisión, interpretará a Madre Gothel, la villana de la historia.

La confirmación fue dada a través de su propia cuenta de Instagram, donde publicó un video en el que muestra una camiseta con recortes de Madre Gothel en su versión animada de 2010.

Desde inicios de este año, Hahn había estado sonando para este personaje y las posibilidades crecieron cuando se confirmó que Scarlett Johansson no podría tomar el proyecto por otros compromisos que ya había confirmado.

Según ‘Deadline’, la producción de esta película se retomó en octubre del año pasado y en enero se confirmó que Teagan Croft y Milo Manheim serían los protagonistas de este live-action, interpretando a Rapunzel y a Flynn Rider, respectivamente.

Esta nueva versión de ‘Enredados’ será dirigida por Michael Gracey, el director australiano conocido por estar al frente de varias películas musicales como ‘Better Man’ (2024) y ‘The Greatest Showman’ (2017). La película animada estrenada en 2010 fue dirigida por Nathan Greno y Byron Howard.

Gracey tendrá que hacerse cargo de dar vida a un guion que parte de un borrador escrito por Jennifer Kaytin Robinson, una cineasta estadounidense conocida por proyectos como ‘Do Revenge, Someone Great’ (2022) y ‘I Know What You Did Last Summer’ (2025).

Por ahora no se tiene fecha estimada para el estreno del live-action, aunque todo parece indicar que el rodaje comenzará este año, pues ya tienen a los protagonistas elegidos.

Con esta versión de ‘Enredados’ Disney debe querer apostar a un nuevo éxito en taquilla, pues la película animada logró recaudar más de $590 millones de dólares en todo el mundo. Este no sería el único live-action que Disney está preparando, pues este año se estrenará el de ‘Moana’ con Dwayne Johnson y Catherine Laga’aia como protagonistas.

