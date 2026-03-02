‘Scream 7’ superó los $60 millones de dólares en taquilla de Estados Unidos

El pasado viernes estrenó a nivel mundial ‘Scream 7’ y como era de esperarse, pasó a liderar la taquilla estadounidense y también se convirtió en el estreno con mayor recaudación en lo que va del año. Durante su primer fin de semana alcanzó por $64.1 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos y los $33.1 millones de dólares en el extranjero.

En total, la película ha acumulado $97.2 millones de dólares en su estreno. Con la cifra alcanzada en Estados Unidos, esta se convierte en la más taquillera de las siete películas de la franquicia.

Sobre estos números el presidente y director ejecutivo de Spyglass Media, Gary Barber, declaró: “Este histórico éxito de taquilla, que batió récords de taquilla, es un testimonio del perdurable legado creado por nuestro director Kevin Williamson hace 30 años, liderado por la incomparable Neve Campbell, la estrella emergente Isabel May, la fiel figura de su legado Courteney Cox y todo el elenco”.

Hay que recordar que esta nueva entrega ha sido dirigida por Williamson, quien fue el guionista original de historia. Además, su protagonista Neve Campbell se ha involucrado en el proyecto como guionista. El éxito de esta entrega también impulsa a que la franquicia prepare una octava parte, la cual, según el mismo Williamson, ya tiene una historia tentativa.

Muchos han pensado que esta parte sería la última de la saga, pero en el set de grabación de esta recién estrenada película la misma Campbell tuvo una idea de cómo continuarla.

La lista de películas con mayor recaidación por los momentos sigue estando liderada por ‘Cumbres Borrascosas’, la cual casi llega a sumar $200 millones de dólares entre la taquilla estadounidense y extranjera. Le sigue ‘GOAT’, una película animada producida por la estrella de la NBA Stephen Curry.

Ahora, queda esperar cómo le irá a la película de terror este próximo fin de semana, pues tendrá que pelear el primer lugar de la lista con ‘Hoppers’, la nueva película animada de Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios.

