‘Bridgerton’ lidera listas en Netflix con 28 millones de visualizaciones

Tras el estreno total de la cuarta temporada de ‘Bridgerton’, la serie de época basada en los libros de Julia Quinn logró posicionarse en el puesto uno de la lista de la plataforma.

De un tiempo para acá Netflix ha optado por hacer los estrenos divididos en partes, y así lo hicieron con ‘Bridgerton’. La primera parte de la cuarta temporada se estrenó el 29 de enero y la segunda parte el 28 de febrero.

Los números que ahora revela la plataforma son los obtenidos entre el 28 de febrero hasta ahora, pero incluye todos los episodios de la temporada y no solos los cuatro estrenados ese día.

La serie, producida por Shonda Rhimes, alcanzó los 28 millones de visitas en estos días. En las listas, le sigue la temporada tres de ‘The Night Agent’ con 9.9 millones de visualizaciones, lo que es una cifra muy inferior a las de ‘Bridgerton’.

¿Cómo Netflix continuará con la serie?

Poco después del estreno de los primeros episodios de la cuarta temporada de ‘Bridgerton’, se reveló quiénes serían los protagonistas de las próximas dos temporadas que se tienen confirmadas.

Hay que recordar que esta serie se basa en las ocho novelas escritas por Julia Quinn y publicadas entre el 2000 y el 2006. Cada novela se centra en uno de los hermanos de la familia Bridgerton, quienes buscan el amor y la felicidad en la época de Regencia.

Netflix hasta ahora ha dedicado una temporada a cada hermano, aunque no están siguiendo el orden de las novelas. Ahora, todo parece apuntar a que la temporada cinco se centrará en Eloise Bridgerton, personaje interpretado por Claudia Jessie.

Por ahora, Jess Brownell, showrunner de la serie, solo ha confirmado que Eloise y Francesa serán las protagonistas de la quinta y sexta temporada, aunque no se dieron detalles de cuál será primero.

La quinta temporada se comenzará a grabar este mes en Reino Unido y aunque no ha sido confirmado, se cree que su estreno será programado para el primer semestre del 2027.

El libro donde se cuenta la historia de amor de Eloise se titula ‘A Sir Phillip, con amor’ y el de Francesca se llama ‘El corazón de una Bridgerton’.

