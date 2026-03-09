‘The Bride!’ se convierte en un fracaso en taquilla para Warner Bros. Pictures

Este viernes 6 de marzo se estrenó ‘The Bride!’, una película dirigida por Maggie Gyllenhaal y producida por First Love Films, In the Current Company y Warner Bros. Pictures. Durante su fin de semana de estreno recaudó apenas $7.3 millones de dólares en la taquilla estadounidense.

Varios medios de comunicación han calificado esta cifra como un fracaso para Warner Bros. Pictures, quienes han estado presentes en las noticias desde finales del 2025 por ser parte del conglomerado de Warner Bros. Discovery que será vendido.

En Estados Unidos, ‘The Bride!’ logró posicionarse en el tercer lugar de la lista, mientras que en el resto del mundo apenas logró recaudar $6.3 millones de dólares. En total, ha obtenido $13 millones de dólares.

‘The Hollywood Reporter’ también destaca que esta película costó más de $80 millones de dólares, sin tomar en cuenta lo invertido en promoción.

‘The Bride!’ es una versión de ‘La novia de Frankenstein’ (1935). En esta nueva visión de la historia, Frankenstein pide a una compañera que termina siendo una mujer deseosa de libertad y cambio social.

Frankenstein es interpretado por el ganador del Oscar, Christian Bale, mientras que la novia es Jessie Buckley, quien es la favorita para llevarse el Oscar a Mejor Actriz el próximo 15 de marzo por su trabajo en ‘Hamnet’.

¿Quién lideró la taquilla este fin de semana?

En Estados Unidos y a nivel mundial, Disney Pixar regresó a liderar las listas con una recaudación total de $88 millones de dólares para la película animada ‘Hoppers’. Este se convierte en el mayor éxito de estudio en casi 10 años.

Esta cifra suma los $46 millones de dólares alcanzados en la taquilla estadounidense y los $42 millones que logró en otros 88 mercados fuera del norteamericano.

En el segundo lugar continuó ‘Scream 7’, que rompió el récord de la franquicia el fin de semana pasado. Aunque alcanzó una importante recaudación el primer fin de semana de marzo, para este sus números bajaron más del 70%, según ‘The Hollywood Reporter’.

Sigue leyendo:

• ‘Bridgerton’ lidera listas en Netflix con 28 millones de visualizaciones

• ‘Scream 7’ superó los $60 millones de dólares en taquilla de Estados Unidos

• ‘Zootopia 2’ fue el estreno nacional de mayor recaudación en 2025