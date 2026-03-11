La inflación en EE.UU. se mantuvo estable en febrero, pero el petróleo podría cambiar el panorama

La inflación en Estados Unidos mantuvo la estabilidad en el último reporte oficial correspondiente al mes de febrero de 2026. Sin embargo, los analistas advierten que la situación podría cambiar rápidamente debido al aumento abrupto en los precios del petróleo por las tensiones en Medio Oriente y los ataques contra Irán, tal como ocurrió el fin de semana pasado.

El nuevo reporte de inflación llega en medio de tensiones energéticas

Este miércoles 11 de marzo de 2026, el Departamento de Trabajo informó que la inflación anual en Estados Unidos se ubicó en 2.4% en febrero, respecto al mismo mes del año anterior. Respecto a enero, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) indicó que el incremento fue de 0.3%.

El dato, basado en el Índice de Precios al Consumidor (CPI), sugiere que el aumento de precios continúa moderándose tras los picos registrados en 2022 y 2023. Sin embargo, el reporte no alcanzó a medir el impacto del aumento reciente del petróleo provocado por los ataques militares en Medio Oriente que han sacudido los mercados energéticos. Para millones de consumidores, esto significa que la estabilidad actual podría ser temporal.

De acuerdo con el organismo, la inflación subyacente, que excluye los precios en alimentos y energía, se ubicó cerca de 2.5% anual, una señal de que las presiones inflacionarias internas se han moderado, aunque no han desaparecido, de acuerdo con expertos consultados por The Associated Press.

La inflación en febrero en números:

Los precios al consumidor aumentaron 0.3% en febrero frente al mes anterior, mientras que la inflación anual se ubicó en 2.4% y la inflación subyacente quedó alrededor de 2.5%, de acuerdo con el reporte oficial de la BLS.

Qué muestra el nuevo reporte del Índice de Precios al Consumidor

El Índice de Precios al Consumidor, considerado como el principal indicador que utiliza el gobierno estadounidense para medir el aumento en bienes y servicios para los consumidores en Estados Unidos, destaca que los costos de vivienda continúan como uno de los componentes que más afectaron la inflación total, indicó la BLS.

Para los consumidores, esto significa que, aunque la inflación general se ha estabilizado, algunos gastos cotidianos, principalmente rentas o servicios, siguen aumentando más rápido que otros.

