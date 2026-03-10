Si sube el petróleo, así podría cambiar el precio de la gasolina en EE.UU.

El aumento acelerado en el precio del petróleo vuelve a colocar presión en el costo de la gasolina en Estados Unidos. Para este martes 10 de marzo de 2026, analistas energéticos advierten que las fluctuaciones en el precio del petróleo en los mercados internacionales podrían provocar aumentos en la gasolina para los consumidores, especialmente si continúan las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la volatilidad en el suministro global de crudo.

Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y reportes citados por The Associated Press y la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio del petróleo es el factor que determina cuánto pagan los conductores en las estaciones de servicio. Cuando el crudo sube, el combustible suele aumentar también, en cuestión de semanas.

El precio del petróleo es el factor que más influye en el precio de la gasolina

De acuerdo con la Energy Information Administration (EIA), cerca de 50% del precio final del combustible corresponde al costo del crudo.

“Cuando el petróleo sube, el precio de la gasolina normalmente lo sigue”, explicó Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero en GasBuddy.

El especialista aseguró que los cambios en el precio del petróleo pueden reflejarse en estaciones de servicio en cuestión de días o semanas, dependiendo de los inventarios disponibles.

Tensiones geopolíticas pueden impulsar el costo del crudo

Uno de los factores que disparó el precio del petróleo la semana pasada fue la incertidumbre en Medio Oriente. El gobierno de Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 30% del petróleo que se extrae en el mundo y se dirige a abastecer a varios países asiáticos, como China y la India.

Conflictos y tensiones en la región suelen generar temor en los mercados energéticos sobre posibles interrupciones en el suministro. Esto disparó el precio del barril a más de $110 dólares el fin de semana y desplomó varias bolsas de valores en Asia.

Según análisis citados por The Associated Press, el riesgo de interrupciones en el transporte o producción de petróleo puede provocar subidas rápidas en el precio del barril.

“Los mercados reaccionan inmediatamente cuando existe la posibilidad de problemas en el suministro”, indicó un análisis citado por la agencia. Cuando eso ocurre, el impacto termina llegando a los consumidores.

Lo que realmente determina el precio de la gasolina

Sin embargo, la cifra final no depende únicamente del precio del barril. Otros factores también influyen en la cifra que finalmente pagan los conductores por cada galón.

Los componentes principales del precio de la gasolina regularmente son:

Costo del petróleo crudo

Costos de refinación

Distribución y transporte

Impuestos estatales y federales

Según la EIA, el precio del petróleo equivale aproximadamente la mitad del precio final, mientras que refinación y distribución representan cerca de 30% adicional. Los impuestos completan el resto.

Por qué es más cara la gasolina en algunos estados

El precio de la gasolina también varía significativamente según cada estado.

Estados como California, Washington y Nevada suelen registrar precios más altos debido a que incluyen una mayor carga por impuestos y regulaciones específicas sobre combustibles.

Por el contrario, estados del sur y del medio oeste suelen contar con gasolina más barata.

De acuerdo con AAA, el precio promedio nacional de la gasolina puede variar hasta $1 por galón.

“Las diferencias regionales en impuestos y regulaciones explican gran parte de esa variación”, señaló un análisis de la organización.

De acuerdo con datos de AAA Gas Prices, el precio promedio de la gasolina regular ronda actualmente $3.50 por galón en EE.UU. Para el estado de Nueva York, el precio promedio es de $3.00 por galón en Nueva York y cerca de $3.49 en Nueva Jersey, cifras que podrían aumentar si el petróleo continúa subiendo en los mercados internacionales.

El detalle que puede afectar el bolsillo de millones de conductores

Aunque los cambios en el precio del petróleo no siempre se trasladan inmediatamente al consumidor, cuando el precio del crudo se mantiene elevado de forma sostenida, la gasolina suele seguir la misma tendencia.

Esto puede tener consecuencias importantes para los hogares, especialmente en momentos de inflación sostenida, como ha ocurrido en los meses más recientes.

En términos prácticos, un aumento de 10 centavos por galón puede representar decenas de dólares adicionales al mes para personas que dependen del automóvil para trabajar o desplazarse.

Para muchas familias, el costo del combustible se es uno de los gastos más visibles del presupuesto.

Datos clave sobre gasolina y petróleo en Estados Unidos

Entre los factores que influyen actualmente en el precio de la gasolina destacan:

El petróleo representa cerca del 50% del precio del combustible (EIA)

(EIA) Los precios de la gasolina reaccionan a los cambios en el precio del crudo en semanas

Los impuestos estatales pueden variar significativamente entre estados

Las tensiones geopolíticas suelen generar volatilidad en el petróleo

Estos elementos explican por qué los precios pueden cambiar con relativa rapidez.

Preguntas frecuentes sobre el precio de la gasolina

¿Por qué sube la gasolina cuando aumenta el petróleo?

El petróleo es la materia prima principal para producir gasolina. Cuando el precio del crudo aumenta, el costo de producir combustible también sube.

¿Cuánto tarda en reflejarse el aumento del petróleo en la gasolina?

El periodo puede variar entre unos días hasta algunas semanas, dependiendo de inventarios, distribución y costos de refinación.

¿Por qué la gasolina es más cara en algunos estados?

Las diferencias se deben principalmente a impuestos estatales, regulaciones ambientales y costos de transporte del combustible.

¿Las tensiones internacionales afectan el precio del combustible?

Sí. Conflictos en regiones productoras de petróleo pueden elevar los precios.

¿El precio de la gasolina siempre sigue al petróleo?

Generalmente sí, aunque otros factores como impuestos o refinación también influyen.

Conclusión

El precio del petróleo es el factor determinante para el precio de la gasolina en Estados Unidos. Cuando el crudo sube en los mercados internacionales, el combustible suele seguir la misma tendencia.

Para millones de familias que dependen del automóvil, estos cambios pueden impactar rápidamente en el presupuesto.

Si la volatilidad en los mercados energéticos continúa y el petróleo mantiene su tendencia actual, el costo del combustible podría ser un tema clave para la economía doméstica en los próximos meses.

