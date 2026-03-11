Luis Malagón con un pie fuera del Mundial 2026 por posible ruptura del tendón de Aquiles

El drama ha llegado a la selección de México. Luis Ángel Malagón tiene un pie fuera del Mundial 2026 por una posible ruptura del tendón de Aquiles, que deberá ser confirmada en las próximas horas mediante exámenes médicos.

El Subaru Park fue testigo de cómo finalizando el primer tiempo, cerca del minuto 38’, durante la ida de los octavos de final de la Concachampions ante Philadelphia Union Malagón se lesionó.

El guardameta recibió un pase atrás que buscaba reorganizar una jugada. Justo al momento de despejar la pelota, su pierna izquierda se quedó trabada en el césped.

De forma inmediata, el portero se arrojó al suelo y comenzó a sujetarse el tobillo con notorios gestos de dolor. Los servicios médicos del Club América ingresaron a la cancha para atender al guardameta.

Finalmente, al 42’, el arquero tuvo que salir entre lágrimas subido a una camilla. Rodolfo Cota tuvo que entrar sin los ejercicios de calentamiento precompetitivos.

🚨😟 ¡PREOCUPACIÓN EN AMÉRICA Y EL TRI!



Malagón se queda en el césped tras una jugada y enciende las alarmas en las Águilas. La imagen genera mucha inquietud.#ChampionsCup pic.twitter.com/s2QhyQelkN — TUDN USA (@TUDNUSA) March 10, 2026

Club América habló sobre la lesión de Luis Ángel Malagón

Tras la lesión del que venía siendo arquero titular de la selección de México, Club América emitió un comunicado informando que el alcance de la lesión se conocerá en las próximas horas mediante estudios médicos.

“En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro arquero será sometido en Mexico a los estudios necesarios para determinar su situación médica”, confirmó el club a través de un comunicado en redes sociales.

COMUNICADO



En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro arquero será sometido en Mexico a los estudios necesarios para determinar su situación médica.



El resultado conducente será debidamente informado en su… pic.twitter.com/LooKjjv6Rk — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

Todos los reportes apuntan a una ruptura del tendón de Aquiles. En caso de confirmarse el diagnóstico, Malagón se perdería el Mundial 2026 que México organiza junto a Estados Unidos y Canadá.

El tiempo de baja de Malagón dependerá de la gravedad de la lesión, pero de confirmarse que se trata de una ruptura del tendón de Aquiles, la baja sería de cuatro a seis meses. Al final, Club América se llevó la victoria 0-1 gracias al tanto del brasileño Raphael Veiga.



