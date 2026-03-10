Arquero Antonín Kinský cometió dos errores infantiles y fue cambiado a los 17 minutos en Champions [Video]

Momento insólito en la Champions League. Igor Tudor, técnico del Tottenham, cambió a los 17 minutos al arquero Antonín Kinský luego de cometer dos errores que terminaron en goles del Atlético de Madrid, en el inicio del partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

En el minuto 4, Kinský, habitual suplente en el Tottenham, se resbaló y el balón le quedó a Lookman, que cedió a Julián Álvarez y éste a Llorente, que marcó el 1-0.

En el minuto 15, el cancerbero erró en el despeje -tras una cesión de un compañero- y Julián Alvarez firmó el 3-0. Un minuto antes, Griezmann había anotado el 2-0, también después de un resbalón del defensa Van de Ven.

Tras esta seguidilla de errores, en el minuto 17, Tudor decidió cambiar sacar a Kinský, que solo había jugado dos encuentros de Copa de la Liga en el curso y que abandonó el césped desolado y con el consuelo de alguno de sus compañeros.

جنوووووووووووووووووووووووووووووووون وفضحية!!!!!!!



كينسكي يستبب بهدفين في 10 دقائق حارس كارثي كارثي!!!!!!!!!



تم استبداله مباشرة بعد 15 دقيقة!!!!!



💣 شاهد الثلاث اهداف وشاهد كينسكي ماذا ارتكب من فضيحه!!



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯

😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱pic.twitter.com/MkW9NZXRtb — سهم (@1SMi_) March 10, 2026

Mal estreno en Champions League

Antes de su llegada al fútbol inglés, Kinský desarrolló su carrera deportiva en su país natal, la República Checa, y debutó en Tottenham con expectativas limitadas de minutos. Su rendimiento en la temporada previa había sido escaso, con apenas diez partidos disputados.

El partido ante Atlético de Madrid representaba una nueva oportunidad para asentarse en la titularidad. Sin embargo, tras apenas 18 minutos y dos errores en un cruce de octavos de final por la Champions League, el entrenador del club inglés debió recurrir a Vicario.

En el estadio Metropolitano, Atlético de Madrid se impuso 5-2 al Tottenham y dejó muy encaminada su clasificación a los cuartos de final. Los primeros compases del partido estuvieron marcados por varios errores de los ingleses: en los primeros quince minutos, dos resbalones del arquero Antonín Kinský y uno más del defensor Micky Van de ven derivaron en goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Kinský fue reemplazado a los 17 minutos por Guglielmo Vicario, en medio de la caótica actuación defensiva de los londinenses.

Seguir leyendo:

Mauricio Pochettino no descarta entrenar al Real Madrid: “Todo a su tiempo”

Australia otorga asilo a cinco futbolistas iraníes y extiende oferta a toda la selección

La MLS impone ejemplarizante sanción a dos jugadores culpables de apuestas ilegales