Presión en Albany para que NY aumente impuestos a los millonarios

La negociaciones del presupuesto estatal de Nueva York están en pleno auge y mientras los legisladores discuten nuevos proyectos de ley que buscan aprobarse en las próximas semanas, el clamor de líderes, activistas y defensores de inmigrantes y comunidades vulnerables es que se dé luz verde al aumento de impuestos a los millonarios.

Así lo exigieron este martes más de un centenar de manifestantes y legisladores, quienes llegaron a Albany para pedir a la gobernadora Kathy Hochul que presente un presupuesto que apoye el incremento de tributaciones de los más ricos para financiar completamente programas sociales y de servicios públicos y cuidado infantil universal.

Asimismo, el llamado es a que empuje legislaciones que protejan a los neoyorquinos de los agentes de ICE, mediante la aprobación de la Ley Nueva York para Todos, que impediría ampliamente que la policía estatal y local aplique las leyes federales de inmigración y limitaría el intercambio de información con ICE.

“Nuestro estado se enfrenta a una crisis climática y a una crisis de asequibilidad, y sabemos que están relacionadas. Es la avaricia corporativa la que está disparando nuestros servicios públicos, desplazando a nuestros vecinos y contaminando nuestro medio ambiente. Por eso la gobernadora Hochul tiene una opción: puede apoyar a las familias trabajadoras de Nueva York o puede ponerse del lado de la minoría adinerada”, dijo la asambleísta Claire Valdez. “Es hora de que los ricos paguen impuestos”.

Brahvan Ranga, director de la campaña “Invest in Our New York”, advirtió que son ya muchos los neoyorquinos de clase trabajadora que luchan por pagar el alquiler, la comida, la atención médica y el cuidado infantil, quienes tendrían un respiro si las corporaciones ultrarricas y más rentables pagaran la parte que les corresponde en impuestos.

“Es hora de que la gobernadora escuche a sus electores, no a sus donantes corporativos. Ella tiene el poder de crear un Nueva York más equitativo; solo necesita reunir la voluntad política necesaria”, dijo.

Marina Marcou-O’Malley, codirectora ejecutiva de la Alianza para la Educación de Calidad, advirtió que las corporaciones y los millonarios se benefician del sistema fiscal de Nueva York, al que calificó de corrupto, por lo que pidió acciones para remediar las fallas, al igual que medidas contra los violentos arrestos de ICE y el daño climático

“La gobernadora Hochul los protege negándose a gravar a los muy ricos y amenazando con revertir la ley climática de Nueva York. Esta poderosa coalición instó a los legisladores a luchar por cada centavo de los ingresos progresivos en el presupuesto de este año y exigió que la gobernadora defienda un Nueva York sostenible, asequible y seguro para todos, no solo para los multimillonarios y las grandes corporaciones”, dijo.

“Sabemos que Nueva York puede tener un cuidado infantil verdaderamente universal: un sistema que satisfaga las necesidades de todas las familias y pague salarios prósperos a los educadores. Vivimos en uno de los estados más ricos del país. Podemos tener escuelas totalmente financiadas, viviendas asequibles, atención médica y más”. agregó.

Xaver Kandler, director político de la organización For the Many, manifestó que Nueva York alberga a más multimillonarios que cualquier otro lugar del mundo, por lo que ponerles más impuestos ayudaría a recaudar más de $45,000 millones de dólares para invertir en soluciones que necesitan comunidades vulnerables.

“Desde reducir las facturas de servicios públicos y cumplir con nuestros objetivos climáticos hasta proteger los servicios vitales de los que depende la gente común. La pregunta que se plantea a la gobernadora Hochul y la Legislatura es simple: ¿cumplirán con los neoyorquinos o seguirán protegiendo la riqueza de los multimillonarios?”, destacó Kandler.

“A los neoyorquinos se les dice constantemente que tenemos que elegir entre invertir en energías renovables, financiar servicios legales para inmigrantes, construir viviendas asequibles o mantener abiertos los hospitales rurales. Todas estas son opciones falsas. Nueva York tendría recursos más que suficientes para satisfacer nuestras necesidades si los legisladores de Albany tuvieran la valentía política de obligar a los ultrarricos y a las corporaciones adineradas a pagar lo que les corresponde”, agregó.

María, madre de Long Island y miembro de la organización Make the Road New York, pidió a la Gobernadora Hochul que promueva protecciones para comunidades inmigrantes que están aterrorizadas por el accionar de ICE.

“Vivo en el condado de Suffolk, donde no hay protección para los inmigrantes como en la ciudad. Mi hija y yo tenemos miedo de salir a la calle. Lo pensamos dos veces antes de ir a la tienda porque no sabemos si será la última vez que estemos juntas. Hemos oído hablar de la presencia de ICE el primer día de clases en la preparatoria Brentwood y de redadas cerca del Hospital Southside, cerca de nuestra casa y la Ley Nueva York para Todos ayudaría a proteger a familias como la mía al establecer límites claros entre las agencias estatales y la aplicación de las leyes federales de inmigración”, dijo la madre latina. “Es hora de terminar el trabajo y aprobar la Ley Nueva York para Todos ahora”.

Stephan Edel, director ejecutivo de la organización NY Renews criticó a Hochul y le pidió que se ponga del lado de los más necesitados y no de los multimillonarios del estado.

“Mientras los neoyorquinos lidian con el aumento de las facturas de energía debido a la búsqueda incesante de ganancias de las empresas de servicios públicos, el asma y las enfermedades relacionadas con la contaminación, y los recortes federales a los programas climáticos, la gobernadora Hochul parece decidida a dar vía libre a los ultrarricos y a las grandes corporaciones”, dijo el activista.

Dawn Wells-Clyburn, directora ejecutiva de PUSH Buffalo manifestó que la mandataria estatal “se comporta como un perro faldero del uno por ciento, protegiendo los intereses corporativos de la misma industria de combustibles fósiles cuya contaminación es responsable de la crisis climática”. Asimismo la instó a que se implementar la Ley del Clima de manera equitativa y rápida.

Divya Sundaram, Subdirectora de la campaña Our Time, hizo un llamado a los neoyorquinos que sigan presionando para que se logren mayores resultados en las discusiones legislativas.

“La inclusión de nuevos impuestos a los neoyorquinos más ricos y a las grandes corporaciones en los presupuestos de la Cámara Unicameral del Senado y la Asamblea demuestra que los legisladores están escuchando lo que la gente de todo el estado ha estado exigiendo: que los ultrarricos paguen para que Nueva York pueda invertir en la vida de los trabajadores”, dijo Sundaram. “Hace apenas unas semanas, miles de neoyorquinos viajaron a Albany para una de las jornadas de cabildeo popular más grandes que el Capitolio ha visto en años, exigiendo medidas para hacer la vida más asequible. Padres, inquilinos, usuarios del transporte público y trabajadores dejaron claro que Nueva York necesita una inversión real en aspectos como el cuidado infantil universal, la vivienda asequible y autobuses más rápidos y fiables. La creciente presión para gravar a los ricos es el resultado de ese poder popular”.

Además de la manifestación en Albany, la coalición DREAM for NYC estrenó una valla publicitaria en Albany para denunciar lo que califica como “obstrucción de la gobernadora a la popular agenda de asequibilidad Mamdani”. La campaña asegura: “Hochul, Zohran dice: Impuestos a los ricos”.

“La gobernadora Hochul es el principal obstáculo para una Nueva York asequible. Cada recorte presupuestario municipal, impuesto predial regresivo y cancelación del seguro médico que millones de neoyorquinos enfrentan ahora tienen una misma causa: la negativa de Hochul a gravar ligeramente más a sus donantes multimillonarios”, afirmaron.

Dato