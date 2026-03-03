Bernie Sanders propone aumentar impuesto a multimillonarios para ayudar a familias trabajadoras

Los legisladores Bernie Sanders y Ro Khanna propusieron un impuesto anual del 5% sobre el patrimonio de los multimillonarios en Estados Unidos, con el objetivo de recaudar unos 4,4 billones de dólares en la próxima década.

La iniciativa busca aliviar la presión económica sobre las familias trabajadoras, que enfrentan costos crecientes en vivienda, alimentación y atención médica.



El impuesto afectaría a 938 multimillonarios que, en conjunto, poseen 8,2 billones de dólares en riqueza, según los datos presentados por los legisladores.

Pagos directos y redistribución de la riqueza

La legislación contempla otorgar pagos directos de $3,000 dólares en su primer año a cada persona en hogares con ingresos anuales inferiores a $150,000 dólares. Esta medida busca que la recaudación se traduzca en un alivio económico tangible para millones de familias.



“Ya no podemos tolerar un código tributario corrupto que permite a los multimillonarios pagar menos impuestos que el trabajador promedio”, señaló Sanders.

Además, destacó que “el 60% de nuestra población vive de sueldo en sueldo, mientras 938 multimillonarios se han vuelto 1,5 billones de dólares más ricos”.

Reformas en salud, educación y cuidado infantil

La propuesta busca revertir los recortes de 1,1 billones de dólares a Medicaid y a la Ley de Atención Médica Asequible aplicados por la Una gran y hermosa ley del gobierno de Trump. También ampliaría Medicare para incluir cobertura dental, de la vista y de la audición para millones de personas mayores.



Además, garantizaría que ninguna familia pague más del 7% de sus ingresos en cuidado infantil y establecería un salario mínimo anual de $60,000 dólares para todos los docentes de escuelas públicas del país, fortaleciendo así la educación y el bienestar de las familias.

División económica y necesidad de gravar a multimillonarios

Khanna, representante de Silicon Valley, enfatizó la “profunda división económica” que enfrenta EE.UU. y afirmó que gravar a los multimillonarios con una cantidad moderada permite ofrecer oportunidades más justas sin frenar la innovación y el crecimiento económico.



“Es por eso que estoy orgulloso de unirme al senador Bernie Sanders para liderar la Ley para que los multimillonarios paguen su parte justa”, concluyó Khanna, subrayando la urgencia de reformas que beneficien a la mayoría de la población y reduzcan la concentración extrema de riqueza en el país.

