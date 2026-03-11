Rubio figura entre los testigos en caso de Miami vinculado al chavismo

El Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, figura formalmente en la lista de testigos para el juicio penal contra el exlegislador federal David Rivera, un proceso judicial producido en el Distrito Sur de Florida, en el cual se investigan presuntas gestiones ilícitas de Rivera para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro durante el periodo 2017-2021.

En tal sentido, Rivera enfrenta acusaciones por presuntamente “actuar como agente no registrado de un ciudadano venezolano”. Según los documentos presentados ante la corte, Rivera habría recibido una suma superior a los $5 millones de dólares a cambio de ejercer presión sobre altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, informó EFE.

Junto a Rivera, también fue procesada Esther Nuhfer por cargos de conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos, incumplimiento de registro como agente extranjero y lavado de dinero.

Otros funcionarios y exfuncionarios del departamentos están en la lista

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida presentó un listado de 30 personas que podrán ser llamadas como testigos por el Gobierno en el juicio, y es que además de Rubio, la lista contempla a tres funcionarios del Departamento de Estado, de los cuales dos ya se encuentran retirados. El proceso judicial comenzará formalmente el próximo 16 de marzo con la fase de selección del jurado.

En el expediente también se menciona a la actual jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, junto a otros nombres vinculados a la política y al entorno de la administración federal. Estos testimonios buscan esclarecer el alcance del esquema de consultoría y presión política objeto de la investigación.

Relación de Rubio con Rivera

Rubio y Rivera mantienen un historial personal que se remonta a la década de los noventa, cuando ambos compartieron residencia en Tallahassee mientras se desempeñaban como políticos jóvenes en Florida. A pesar de este vínculo previo, Rubio ha mantenido una trayectoria pública de denuncia contra los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Por su parte, Rivera se ha declarado inocente de todos los cargos. La acusación sostiene que el excongresista fue el centro de un esquema encubierto para influir en la política exterior de la primera presidencia de Donald Trump respecto a Venezuela.

Sigue leyendo:

– EE.UU. realizó patrullaje militar frente a las costas de Venezuela

– Venezolanos en Florida recibieron a Trump entre aplausos en el restaurante El Arepazo

– Trump reconoce formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela en cumbre “Escudo de las Américas”