Seguro Social podría quedarse sin fondos en 2032 y pagos de jubilados

El futuro financiero del Seguro Social en Estados Unidos vuelve a generar preocupación entre millones de personas que dependen de este programa para su retiro. Nuevas proyecciones indican que el fondo que paga los beneficios de jubilación podría enfrentar un déficit en los próximos años si no se realizan cambios en el sistema.

De acuerdo con cálculos recientes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), el fondo fiduciario que financia los beneficios de jubilación y sobrevivientes, conocido como Old-Age and Survivors Insurance (OASI), podría quedarse sin fondos en 2032 si no se toman medidas para fortalecer el programa.

Sin embargo, que el fondo se agote no significa que el Seguro Social dejaría de pagar beneficios por completo.

Lo que ocurriría es que el dinero que ingresa al sistema a través de impuestos sobre la nómina solo alcanzaría para cubrir una parte de los pagos programados.

El informe del CBO advierte que, en ese escenario, el programa tendría fondos insuficientes para pagar oportunamente el monto total de beneficios al que los beneficiarios tienen derecho según la ley actual.

Dos fondos sostienen el sistema

El Seguro Social funciona con dos fondos fiduciarios principales. El primero es el OASI, que paga beneficios de jubilación y sobrevivientes.

El segundo es el Disability Insurance Trust Fund, que cubre los pagos para personas con discapacidad.

Según las proyecciones del CBO, la combinación de ambos fondos podría agotarse en 2033.

Esto representa un deterioro respecto a estimaciones anteriores.

En el informe anual publicado el año pasado por la Junta de Administradores del Seguro Social se estimaba que ambos fondos podrían mantenerse hasta 2034.

En ese informe se calculaba que, si los fondos se volvieran insolventes, el sistema solo podría pagar alrededor del 81% de los beneficios programados.

Millones de estadounidenses dependen del programa

El impacto potencial es significativo, ya que más de 70 millones de estadounidenses reciben actualmente algún tipo de beneficio del Seguro Social.

Además, para muchas personas mayores el programa representa una fuente esencial de ingresos.

Datos recientes muestran que casi 9 de cada 10 estadounidenses de 65 años o más reciben beneficios del Seguro Social.

Asimismo, para cerca de 24 millones de adultos mayores, los pagos del programa representan al menos la mitad de sus ingresos totales.

Ese grupo equivale a más del 40% de los beneficiarios de 65 años o más.

Estrategias para maximizar el beneficio

Ante la incertidumbre sobre el futuro del programa, algunos expertos recomiendan tomar medidas para fortalecer la planificación del retiro.

El monto del beneficio del Seguro Social se calcula generalmente con base en los 35 años de mayores ingresos de una persona.

Por ello, aumentar el salario en los años cercanos a la jubilación puede ayudar a elevar el monto final del beneficio.

Otra estrategia consiste en retrasar el inicio del cobro del Seguro Social.

Aunque los trabajadores pueden comenzar a recibir beneficios desde los 62 años, hacerlo reduce el pago mensual.

Por el contrario, retrasar el inicio del beneficio después de la edad plena de jubilación puede aumentar el monto mensual.

El beneficio crece aproximadamente un 8% por cada año que se pospone el retiro hasta los 70 años.

Diferencias entre los pagos promedio y máximos

Según datos de enero de 2026, el beneficio mensual promedio para trabajadores jubilados era de $2,071.

Sin embargo, el pago máximo puede ser mucho mayor. En 2026, una persona que se jubila a los 70 años puede recibir hasta $5,181 al mes.

Esto demuestra que muchos beneficiarios reciben montos bastante por debajo del máximo posible.

Planificar en lugar de alarmarse

Aunque las proyecciones sobre el futuro del Seguro Social generan preocupación, expertos señalan que el sistema aún puede ser reformado.

Cualquier cambio en el programa depende del Congreso, que podría aprobar medidas como aumentar impuestos, reducir beneficios o combinar ambas opciones.

Mientras tanto, los especialistas recomiendan mantener una estrategia sólida de ahorro para el retiro y considerar asesoría financiera para aprovechar al máximo los beneficios disponibles.

