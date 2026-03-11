“Siento tanta tristeza y depresión de no poder irme”, esto piensan niños detenidos por ICE (podcast)

Varios niños detenidos por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) escribieron cartas y dibujaron para expresar cómo se sienten tras el arresto de ellos y sus familias: las coincidencias en los dibujos son rostros de tristeza, mientras expresan depresión y piden ser liberados.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

ProPublica hizo varios reportajes sobre la detención de familias por parte de ICE, enfocados en cómo viven en las prisiones y cómo enfrentan los niños el encierro.

El reporte indica que a principios de febrero había más de 750 familias bajo arresto en Dilley, Texas, que enfrenta presión para ser cerrada.

“Casi la mitad de ellas con niños, así como unas 370 mujeres adultas solteras recluidas en este centro”, indica uno de los reportajes. “Es solo uno de los muchos centros de inmigración que hay en todo el país, pero el único que acoge a familias”.

Las cartas escritas por los niños documentan la forma en que se sienten, a pesar de tener a sus familias con ellos, ya que viven en un encierro indeterminado.

“Extraño mi colegio y mis amigos. Me siento mal desde que llegué a este lugar, porque llevo aquí demasiado tiempo”, escribió Susej F., una niña de 9 años de Venezuela que vivía en Houston cuando ella y su familia fueron detenidas.

Los periodistas Mica Rosenberg y McKenzie Funk ahondaron en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ sobre sus reportajes, los cuales reconocen que fueron particularmente difíciles, debido a que ellos tienen hijos y comprendían la tristeza de los padres por el sufrimiento de sus hijos.

>> ¿Por qué ICE detiene a familias completas?

>> ¿Es correcto que ICE mantenga a niños detenidos por un largo periodo?

>> ¿Cuáles son los pensamientos más comunes entre los niños detenidos por ICE?

Más episodios:

· ¿Cómo son las operaciones de ICE contra agricultores en California?

· Claves sobre la inmigración de afrodescendientes en Estados Unidos

· ¿Qué se sabe de la estrategia de Zohran Mamdani para inmigrantes en Nueva York?

· Los cambios radicales de Trump en inmigración: persecución y bloqueo legal