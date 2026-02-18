¿Qué se sabe de la estrategia de Zohran Mamdani para inmigrantes en Nueva York? (podcast)

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ha tomado acciones que buscan proteger a los inmigrantes que viven en la Gran Manzana y, sobre todo, evitar que autoridades locales cooperen con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Importante: Este podcast se grabó días antes de que Mamdani nombrara a Faiza Ali, comisionada de la Oficina de Inmigración, posición que tenía Manuel Castro.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

El periodista de El Diario, Edwin Martínez, ahonda en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ cómo el alcalde Mamdani aborda sus promesas de campaña sobre inmigración, incluyendo una orden ejecutiva que integra un plan que podría castigar a funcionarios que colaboren con autoridades migratorias, violando las leyes santuario.

“Firmo una orden ejecutiva que fortalecerá la protección que nuestra ciudad brinda a nuestros conciudadanos neoyorquinos contra la aplicación abusiva de las leyes de inmigración“, dijo Mamdani en un comunicado sobre la orden ejecutiva. “Esta orden es una reafirmación contundente de nuestro compromiso con nuestros vecinos inmigrantes”.

Mandani mantiene una relación cordial con el gobierno del presidente Donald Trump, luego de la reunión que tuvieron en la Casa Blanca y los elogios que el mandatario republicano le ha proferido al alcalde, quien ha destacado el diálogo entre ambos gobiernos.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reaccionó a la firma de la orden ejecutiva y pidió al alcalde colaborar para la entrega de más de 7,000 personas acusadas o convictas por algún delito en Nueva York.

>> ¿Qué dice la orden ejecutiva de Mamdani sobre inmigración?

>> ¿El nuevo alcalde cambiará radicalmente la política migratoria en comparación con Eric Adams?

>> ¿Cómo han sido las operaciones de ICE en Nueva York?

