Claves sobre la inmigración de afrodescendientes en Estados Unidos (podcast)

En Estados Unidos hay 4.6 millones de inmigrantes afrodescendientes de África y América Latina y el Caribe, provenientes principalmente de países como Jamaica, Haití, Nigeria, Etiopía y Ghana, aunque también de República Dominicana.

Un reciente reporte del Migration Policy Institute revela que estos inmigrantes se concentran en las áreas metropolitanas importantes, como Nueva York, Miami, Washington, D. C. y Atlanta.

“Los inmigrantes caribeños se concentran especialmente en Nueva York y Florida, mientras que los inmigrantes africanos están más dispersos en estados como Texas, Minnesota, Ohio, Washington y Colorado”, indica el informe.

Casi uno de cada cinco niños afrodescendientes en Estados Unidos tiene al menos un progenitor inmigrante, se advierte, aunque la gran mayoría de estos niños son estadounidenses.

“Si bien los inmigrantes afrodescendientes representan solo el 9% del total nacional, presentan una mayor concentración en varios estados, representando el 29% en Dakota del Norte, el 28% en Minnesota, el 25% en Maryland, el 24% en el Distrito de Columbia y el 23% en Delaware”, indica el reporte.

>> ¿Cuál es el nivel de estudios de los inmigrantes afrodescendientes?

>> ¿A que se dedican principalmente los inmigrantes afrodescendientes?

>> ¿Por qué se concentra en zonas metropolitanas la población migrante afrodescendiente?

