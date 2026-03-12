Barack y Michelle Obama llegan a Broadway con “Proof”

La escena teatral de Nueva York recibirá un fuerte impulso con la llegada de “Higher Ground” al próximo reestreno de “Proof”. La empresa creada por el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama, se unirá como coproductora del revival, que contará con Ayo Edebiri y Don Cheadle como protagonistas.

La pieza de David Auburn, galardonada con el Premio Pulitzer de Teatro y el Premio Tony, tendrá una temporada limitada de 16 semanas en el Booth Theatre a partir del 31 de marzo, con estreno oficial el 16 de abril.

En un comunicado, los Obama celebraron su participación: “Traer esta obra emblemática de vuelta a Broadway con Ayo, Don, Tommy y Mike al frente es un privilegio extraordinario, y no podríamos estar más orgullosos de formar parte de esta producción”, expresaron.

También destacaron la esencia del texto al afirmar que “Proof es exactamente el tipo de historia que ‘Higher Ground’ se propuso defender. Una obra que plantea preguntas profundas sobre la brillantez, la duda y lo que heredamos de las personas que más queremos”.

El equipo detrás del regreso

La compañía se une al productor Mike Bosner y al director y productor Thomas Kail, figura reconocida por su trabajo en “Hamilton”, “Sweeney Todd” y “In the Heights”. Ambos subrayaron su entusiasmo por sumar a “Higher Ground” al proyecto. “Estamos encantados de dar la bienvenida a ‘Higher Ground’ como socios de ‘Proof’ y de contar con su visión creativa y su pasión detrás de esta producción”, señalaron. Luego añadieron: “Su impecable gusto para contar historias y crear comunidad los convierte en los colaboradores ideales para este regreso”.

Además de Edebiri y Cheadle, ambos debutando en Broadway, el elenco incluye a Jin Ha y Samira Wiley. Para la compañía de los Obama, este montaje marca también su debut en las tablas de Broadway.

La obra sigue a Catherine, interpretada por Edebiri, una joven brillante que lidia con el legado intelectual de su padre, un renombrado profesor de matemáticas encarnado por Cheadle. Tras su muerte, aparece un cuaderno con una prueba matemática que desata tensiones sobre su verdadera autoría. El conflicto empuja a Catherine a enfrentar tanto la memoria paterna como sus propias inseguridades.

La llegada de “Higher Ground” al teatro

La expansión hacia Broadway es un paso natural para la empresa, que ya ha dejado huella en cine, televisión y podcasting. Entre sus reconocimientos se cuentan tres nominaciones al Oscar, incluyendo el premio por “American Factory”, 12 nominaciones a los Emmy con seis victorias y dos Grammy. Entre sus proyectos recientes destacan “Leave the World Behind”, “Crip Camp”, “Rustin” y “American Symphony”.

En paralelo, Bosner continúa sumando producciones como “Cats: The Jellicle Ball” y “Shucked”, mientras Kail mantiene una trayectoria sólida tanto en dirección como en producción.

Sigue leyendo:

Barack Obama se llevó una ovación en el NBA All-Star Game en Los Ángeles [VIDEO]

“In the Heights” regresa al NYC Center en su gala 2026

Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 12 al 18 de marzo