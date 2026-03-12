“In the Heights” regresa al NYC Center en su gala 2026

La energía de Washington Heights volverá a escucharse fuerte en el escenario del New York City Center. El recinto confirmó que su producción de gala de 2026 será el musical “In the Heights”, la obra creada por Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes que marcó un antes y un después en Broadway.

Las funciones se realizarán entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre en Manhattan, con una velada especial de gala que abrirá la programación. El montaje contará con la dirección de David Mendizábal, conocido por su trabajo en “Mexodus”. Los nombres del resto del equipo creativo y del elenco se anunciarán más adelante, mientras que el proceso de casting estará a cargo de The Telsey Office.

Estrenada oficialmente en 2008, la obra convirtió a Miranda en una de las voces más interesantes del teatro musical contemporáneo y abrió el camino para el fenómeno cultural que años después representaría “Hamilton”.

Una historia que nació en la universidad y conquistó Broadway

El origen de “In the Heights” se remonta a la etapa universitaria de Miranda en la Universidad Wesleyan. Lo que comenzó como un proyecto estudiantil fue creciendo hasta encontrar un lugar en escenarios profesionales.

La obra tuvo presentaciones en 2005 en el Eugene O’Neill Theater Center y posteriormente en el 37 Arts Theater en 2007. Poco después dio el salto definitivo a Broadway, donde su mezcla de hip hop, salsa, merengue y teatro musical tradicional conquistó al público.

El reconocimiento no tardó en llegar. En 2008 el espectáculo ganó cuatro galardones en los Premios Tony, incluido el de Mejor Musical, y un año después fue finalista del Premio Pulitzer de Teatro.

Además de Miranda, el equipo creativo original reunió al director Thomas Kail, al coreógrafo Andy Blankenbuehler y al supervisor musical Alex Lacamoire. En el elenco participaron artistas que más tarde volverían a coincidir en “Hamilton”, entre ellos Christopher Jackson, Javier Muñoz, Jon Rua, Mandy Gonzalez y KO, anteriormente conocida como Karen Olivo.

Washington Heights, el corazón de la historia

El musical retrata la vida cotidiana en el barrio neoyorquino de Washington Heights, una comunidad marcada por la diversidad cultural y las historias de inmigración. El protagonista es Usnavi, dueño de una pequeña bodega interpretado originalmente por Miranda, que observa cómo sus vecinos persiguen oportunidades mientras intentan mantener vivas sus raíces.

La popularidad de la obra trascendió el escenario. En 2020 llegó a los cines una adaptación cinematográfica dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Anthony Ramos, Corey Hawkins, Melissa Barrera, Daphne Rubin-Vega y Jimmy Smits.

Jenny Gersten, vicepresidenta y directora artística de teatro musical del City Center, explicó el espíritu del regreso en un comunicado: “Estoy muy contenta de que el New York City Center pueda traer de vuelta ‘In The Heights’ para los neoyorquinos, ya que es un espectáculo que trata sobre ellos y está hecho para ellos”.

La ejecutiva también destacó la elección del director al afirmar que “David es el artista perfecto para devolver a la vida este querido espectáculo”.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo del recinto, Michael S. Rosenberg, subrayó el valor cultural del evento: “Las presentaciones de la gala anual del City Center son una oportunidad para celebrar el poder del teatro musical y, al mismo tiempo, recaudar fondos esenciales que respaldan todo lo que hacemos”.

Las entradas para patrocinadores ya se encuentran disponibles en el sitio oficial del City Center. Los miembros podrán acceder a la preventa el 7 de mayo, mientras que la venta general comenzará el 21 de mayo al mediodía.

Es una nueva oportunidad para escuchar las historias de un barrio que hace tiempo dejó de ser sólo un escenario y se convirtió en símbolo.

