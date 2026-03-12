Caín Velásquez habló tras salir de prisión: “He vuelto a mi vida normal”

Tras ser liberado a mediados de febrero, Caín Velásquez rompió el silencio y habló en redes sociales el pasado miércoles. A través de su cuenta en Instagram, la leyenda de UFC compartió un video en el que aseguró que está retomando la costumbre de la rutina y la normalidad.

“Bendecido por estar fuera, gracias a todos por el amor y el apoyo; todos me habéis levantado tan alto. Agradecido por toda la comprensión hasta ahora y espero con ansias un camino de servicio”, escribió en la descripción de la publicación.

Dentro del audiovisual, Velásquez, que fue liberado de prisión hace cuatro semanas, agradeció a todos sus fans por su apoyo durante los últimos años y dijo que ha estado disfrutando de su tiempo como un hombre libre.

“Seguiré haciendo el trabajo para volver con todos”, dijo Velásquez en su primera declaración pública desde su liberación.

“Y también por mí mismo, ahora se trata de volver poco a poco. No quería abrumarme con el ritmo de vida al que estaba acostumbrado y que, de repente, cambió a una nueva forma de vida. Una nueva manera de vivir. Un nuevo ritmo”, aclaró.

Finalmente, Velásquez reconoció que ha estado esforzándose por retomar la vida normal. “Así que, de nuevo, gracias, gracias a todos. Y es bueno estar afuera”.

Velásquez enfrenta cargos legales por un incidente ocurrido en febrero de 2022, cuando fue acusado de disparar contra el vehículo de Harry Goularte, quien supuestamente había abusado sexualmente de su hijo.

Durante la persecución, Paul Bender, el padrastro de Goularte, resultó herido. A pesar de la gravedad de los cargos, Velásquez se declaró “no contest” y fue sentenciado a cinco años de prisión.

Al peleador de 42 años lo acusaban por 10 cargos. A lo largo del juicio fue cambiando su versión y admitiendo culpabilidad. De los cinco años de sentencia, Velásquez ya había cumplido más de tres.

Al haber cumplido más de la mitad de la condena gracias a su participación en programas de rehabilitación, permitieron que su fecha de elegibilidad para la libertad condicional se adelantara a febrero de 2026.



