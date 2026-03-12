Crédito Tributario por Hijos 2026: ingresos máximos para recibir hasta $2,000 por niño

Mientras millones de contribuyentes en Estados Unidos continúan preparando su declaración de impuestos, antes de que llegue la fecha límite del 15 de abril, muchos de ellos están analizando si aplican para recibir uno de los beneficios fiscales más importantes para las familias: el Crédito Tributario por Hijos (CTC).

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), este incentivo puede otorgar hasta $2,000 por cada hijo calificado, pero el monto completo se ajusta, de acuerdo con el nivel de ingresos del contribuyente y comienza a reducirse cuando los ingresos reportados superan ciertos umbrales establecidos por la ley fiscal vigente.

¿Cuáles son los ingresos máximos para recibir el Child Tax Credit en 2026?

El CTC es uno de los beneficios fiscales más utilizados por los contribuyentes que tienen familias en Estados Unidos. Sin embargo, no todos los contribuyentes pueden solicitar este incentivo y, de hacerlo, recibir el monto completo:

Según el IRS, el crédito comienza a reducirse cuando los ingresos superan los siguientes límites:

$200,000 al año para contribuyentes solteros o jefes de hogar

para contribuyentes solteros o jefes de hogar $400,000 al año para parejas casadas que presentan declaración conjunta

Al superar estos límites, el beneficio se reduce gradualmente a razón de $50 por cada $1,000 adicionales de ingreso por encima del límite establecido.

Esto porque, según el IRS, el objetivo del programa CTC es apoyar a familias con hijos dependientes, que tienen ingresos bajos o moderados.

Lee también: ¿Aún no recibes tu reembolso? Estas son las razones más comunes del retraso

¿Cuánto dinero puede recibir cada familia por hijo?

Actualmente, el Child Tax Credit otorga hasta $2,000 por cada hijo menor de 17 años, siempre que el solicitante cumpla con los límites de ingreso establecidos por el IRS.

Entre los puntos más importantes del beneficio se encuentran:

Hasta $2,000 por hijo calificado

Parte del crédito puede ser reembolsable

Este estímulo normalmente se utiliza para reducir directamente el monto de impuestos que debes pagar

Además, una parte del crédito puede convertirse en el llamado Additional Child Tax Credit (ACTC), que permite a algunas familias recibir un reembolso incluso si no deben impuestos federales.

El monto reembolsable puede llegar aproximadamente a $1,700 por hijo, dependiendo de los ingresos del contribuyente.

¿Quiénes califican para el crédito tributario por hijos?

Para reclamar el beneficio, también el menor reportado debe cumplir varios requisitos establecidos por la autoridad fiscal:

Debe ser menor de 17 años al final del año fiscal

al final del año fiscal Debe ser ciudadano estadounidense, nacional o residente

Debe tener número de Seguro Social válido

Debe haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año

El contribuyente debe haber proporcionado al menos la mitad de su sustento económico

Estos requisitos buscan asegurar que el crédito se entregue a familias que realmente mantienen a sus hijos dependientes.

¿Qué pasa con el CTC cuando aumentan tus ingresos?

El nivel de ingresos determina cuánto dinero puedes recibir por este crédito. Por ejemplo:

Una familia con ingresos por debajo de $400,000 (casados) puede recibir el monto completo.

(casados) puede recibir el monto completo. Si los ingresos superan ese nivel, el crédito comienza a disminuir gradualmente.

Esto permite que algunas familias de ingresos medios altos todavía pueden recibir una parte del beneficio, aunque no el monto total. Sin embargo, muchos contribuyentes no saben que califican para recibir parte de estos créditos, incluso si ganan más que el límite inicial.

¿Cómo reclamar el Child Tax Credit en tu declaración de impuestos?

Para recibir el crédito, los contribuyentes deben incluir la solicitud correspondiente al presentar su declaración anual. Esto implica:

Declarar al menor como dependiente

Completar el Schedule 8812

Incluir el crédito en el Formulario 1040

De acuerdo con el IRS, el sistema calcula automáticamente el monto final del crédito una vez que se reportan los ingresos y la información del dependiente.

Expertos fiscales recomiendan revisar cuidadosamente los datos del menor para evitar errores que puedan retrasar el procesamiento del reembolso o bien que sea rechazado.

Errores comunes que pueden hacerte perder el crédito

Algunos contribuyentes pierden el beneficio por errores relativamente simples:

Ingresar incorrectamente el número de Seguro Social del menor

Declarar a un hijo que no cumple con los requisitos de edad

No reportar correctamente el estado civil en la declaración

Confusión cuando dos contribuyentes reclaman al mismo hijo

Para evitar problemas de este tipo, el Taxpayer Advocate Service, organismo independiente dentro del IRS, reitera la importancia de revisar a detalle la información contenida en la declaración anual, ya que estos errores pueden retrasar el procesamiento de la declaración o provocar que el crédito sea rechazado.

Preguntas frecuentes (FAQ) para obtener el monto máximo del CTC en tu declaración anual

¿Cuál es el monto máximo del Child Tax Credit en 2026?

El crédito puede alcanzar hasta $2,000 por cada hijo menor de 17 años, siempre que el contribuyente cumpla con los requisitos establecidos por el IRS.

¿A partir de qué ingresos se reduce el crédito?

Cuando los ingresos superan $200,000 para contribuyentes individuales o $400,000 para parejas casadas que presentan declaración conjunta.

¿El crédito por hijos es reembolsable?

Sí, una parte puede ser reembolsable mediante el ACTC, lo que permite recibir dinero incluso si no se deben impuestos federales.

¿Qué edad debe tener el hijo para calificar?

Este estímulo aplica a hijos menores de 17 años al final del año fiscal para poder ser considerado elegible para el crédito.

¿Se puede reclamar el crédito si el hijo nació durante el año?

Sí. Si el menor nació durante el año fiscal y cumple los requisitos, puede ser reclamado como dependiente y calificar para el crédito.

Conclusión

El Crédito Tributario por Hijos es uno de los beneficios fiscales más importantes para las familias en Estados Unidos. Aunque el monto máximo puede alcanzar $2,000 por cada hijo, el beneficio depende directamente del nivel de ingresos del contribuyente.

Entender los límites y requisitos puede marcar la diferencia entre recibir el monto completo o perder parte del crédito. A medida que avanza la temporada de impuestos, especialistas recomiendan revisar cuidadosamente las reglas del IRS para aprovechar al máximo este incentivo fiscal.

