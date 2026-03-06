Muchos contribuyentes deben declarar impuestos aunque ganen poco, advierte el IRS

Muchas personas en Estados Unidos creen que solo deben declarar impuestos quienes ganan mucho dinero, pero el Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte que esa idea puede ser equivocada.

La agencia federal establece que incluso las personas que tienen ingresos bajos podrían estar obligados a declarar sus impuestos dependiendo de su edad, estado civil o tipo de ingresos. En plena temporada fiscal, entender estas reglas puede evitar multas, retrasos en reembolsos o problemas fiscales.

Los casos en los que el IRS exige declarar impuestos

De acuerdo con la guía oficial para contribuyentes del IRS, la obligación de declarar impuestos no depende únicamente del dinero ganado en el año: “El requisito de presentar impuestos depende de varios factores, incluido el estado civil y el nivel de ingresos”, señala el organismo.

También influyen otros factores como el estado civil, la edad y el tipo de ingresos recibidos durante el año fiscal.

Por ejemplo, una persona soltera menor de 65 años debe presentar una declaración si sus ingresos brutos al año superan $13,850, de acuerdo con la Publicación 501 del IRS.

En el caso de contribuyentes casados que presentan una declaración conjunta, el límite de ingresos suele ser mayor.

El requisito que puede obligarte a declarar aunque ganes poco

Existen situaciones en las que una persona puede estar obligada a declarar impuestos incluso si sus ingresos parecen bajos.

Entre los casos más comunes se encuentran:

Trabajadores independientes o con ingresos por trabajo por cuenta propia

Personas que recibieron ingresos por propinas o trabajos ocasionales

Contribuyentes que obtuvieron ingresos de inversiones o intereses

Personas que recibieron pagos de plataformas digitales o “gig”

Según el IRS, los trabajadores por cuenta propia deben presentar su declaración si ganaron $400 o más durante el año: “Si tuvo ingresos de trabajo independiente de $400 o más, generalmente debe presentar una declaración”, señala la agencia en sus instrucciones oficiales.

Este requisito afecta especialmente a personas que realizan trabajos freelance, ventas en línea o servicios temporales.

Por qué declarar impuestos puede beneficiarte incluso si no estás obligado

Aunque algunas personas no estén obligadas a declarar sus impuestos, hacerlo puede convenirles, en la mayoría de los casos. La razón principal es que algunos créditos fiscales solo pueden reclamarse mediante una declaración.

Entre los beneficios que podrían perderse si no se declara se encuentran:

Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC)

Crédito Tributario por Hijos (CTC)

Reembolsos por impuestos retenidos en el salario

Créditos educativos o beneficios fiscales

“El IRS anima a los contribuyentes a presentar una declaración incluso si no están obligados, ya que podrían recibir un reembolso”, indica la agencia en su portal oficial, invitando a la mayoría de la población a presentar su documentación.

Para muchas familias de bajos ingresos, estos créditos pueden representar cientos o incluso miles de dólares adicionales a su ingreso, vía reembolsos.

Qué pasa si no presentas impuestos cuando debes hacerlo

No declarar impuestos cuando tienes la obligación de hacerlo puede generar consecuencias financieras.

El IRS puede aplicarte multas por presentación tardía, además de intereses sobre cualquier impuesto pendiente: “El incumplimiento puede resultar en multas y cargos adicionales”.

Otras posibles consecuencias son:

Penalización por no presentar la declaración a tiempo

Intereses acumulados sobre impuestos adeudados

Dificultades para reclamar beneficios fiscales futuros

Incluso en algunos casos, el IRS puede iniciar procesos de cobro si detecta impuestos no pagados.

Cómo saber si debes presentar impuestos en EE.UU.

Para ayudar a los contribuyentes, el IRS cuenta con herramientas en línea que permiten verificar si una persona debe presentar impuestos.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

El asistente interactivo ‘Do I Need to File a Tax Return?’

Guías oficiales del IRS Publicación 501

Asesoría gratuita en programas de ayuda fiscal comunitaria

Estas herramientas permiten revisar factores como edad, ingresos, estado civil y tipo de empleo.

En términos prácticos, esto puede evitar errores comunes durante la temporada de impuestos.

Incluso, especialistas fiscales recomiendan revisar la situación personal cada año, ya que los requisitos pueden cambiar.

Por qué es importante que los trabajadores hispanos conozcan sus obligaciones fiscales

Muchos trabajadores hispanos en Estados Unidos participan en sectores con ingresos variables o trabajos independientes, lo que puede generar confusión sobre si tienen o no una obligación fiscal.

Esto ocurre con frecuencia en actividades como:

Servicios de construcción

Trabajo doméstico

Entregas o transporte por aplicaciones

Trabajos temporales o por contrato

En estas actividades, los ingresos no siempre incluyen retenciones automáticas de impuestos y, en la práctica, algunos trabajadores podrían tener obligaciones fiscales sin saberlo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la obligación de declarar impuestos

¿Tengo que declarar impuestos si gané poco dinero?

Sí, la obligación depende de otros factores como estado civil, edad y tipo de ingresos. Algunas personas con ingresos bajos pueden estar obligadas a declarar.

¿Cuál es el ingreso mínimo para declarar impuestos?

Para personas solteras menores de 65 años, el límite suele ser $13,850, según la Publicación 501 del IRS. Este monto puede variar según el estado civil.

¿Debo declarar si soy trabajador independiente?

Sí. Si obtuviste $400 o más de ingresos por trabajo independiente durante el año, el IRS generalmente exige presentar una declaración.

¿Qué pasa si no declaro impuestos cuando debería hacerlo?

El IRS puede aplicar multas por presentación tardía y cobrar intereses sobre cualquier impuesto pendiente e incluso iniciar procesos adicionales de cobro.

¿Puedo recibir dinero aunque no esté obligado a declarar?

Sí. Algunos créditos fiscales, como el Crédito por Ingreso del Trabajo, solo pueden reclamarse cuando se presenta una declaración.

Conclusión

La obligación de declarar impuestos en Estados Unidos no depende únicamente de cuánto dinero ganas al año. Factores como el tipo de empleo, el estado civil o los ingresos por trabajo independiente determinan si es necesario presentar una declaración.

Para muchos contribuyentes, especialmente trabajadores con ingresos variables, entender estas reglas puede evitar multas, pero también les da acceso a créditos fiscales importantes.

En un contexto en el que millones de personas presentan sus impuestos cada año, revisar las reglas del IRS marca la diferencia entre cumplir correctamente con las obligaciones fiscales o enfrentar problemas con la autoridad y dejar miles de dólares sobre la mesa.

