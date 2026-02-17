Trabajadores podrían recibir más (o menos) dinero por cambios en créditos fiscales este año

Millones de trabajadores en Estados Unidos podrían ver cambios en el monto de su reembolso este año debido a ajustes en créditos fiscales clave.

Dependiendo del nivel de ingresos, número de dependientes y estatus de declaración, el impacto puede ser positivo —o resultar en un depósito menor al esperado.

Qué créditos fiscales están involucrados

Entre los beneficios más relevantes se encuentran:

• Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC)

• Crédito Tributario por Hijos (CTC)

• Additional Child Tax Credit (ACTC)

Estos programas están diseñados para apoyar a trabajadores con ingresos bajos o moderados, pero los montos varían según la situación individual.

Por qué el monto puede cambiar en 2026

El reembolso final puede verse afectado por:

• Variaciones en ingresos anuales

• Cambios en estado civil

• Número de hijos elegibles

• Ajustes en retenciones durante el año

• Modificaciones en reglas fiscales aplicables

Incluso un aumento salarial puede reducir ciertos créditos si el ingreso supera los límites establecidos.

Cómo funciona el Crédito por Ingreso del Trabajo

El EITC beneficia principalmente a trabajadores con ingresos bajos y moderados. El monto depende de:

• Nivel de ingreso

• Número de hijos calificados

• Estatus de declaración

A medida que el ingreso aumenta, el crédito primero crece, luego alcanza un máximo y finalmente se reduce gradualmente hasta desaparecer.

Por eso, un cambio en salario puede alterar significativamente el monto recibido.

Impacto del Crédito Tributario por Hijos

El CTC permite recibir hasta $2,000 por hijo elegible, aunque no todos los trabajadores califican para el monto completo.

Si el ingreso supera ciertos umbrales (aproximadamente $200,000 para solteros y $400,000 para parejas que presentan en conjunto), el crédito comienza a disminuir.

Además, solo una parte es reembolsable en efectivo a través del ACTC.

Por qué algunos trabajadores podrían recibir menos

Aunque muchos esperan un reembolso mayor, algunos factores pueden reducir el monto:

• Aumento en ingresos

• Menor número de dependientes declarados

• Errores en la declaración

• Deudas federales pendientes

• Cambios en retenciones aplicadas por el empleador

Un ingreso más alto no siempre significa un reembolso mayor.

Qué pueden hacer los trabajadores para prepararse

Para evitar sorpresas:

• Revisar sus retenciones en el Formulario W-4

• Confirmar elegibilidad de dependientes

• Presentar electrónicamente para reducir errores

• Guardar documentación de ingresos y créditos

Planificar con anticipación puede ayudar a entender si el reembolso será mayor o menor.

Preguntas frecuentes sobre créditos fiscales para trabajadores

¿Qué es el EITC y quién puede recibirlo?

El Crédito por Ingreso del Trabajo está dirigido a trabajadores con ingresos bajos o moderados. El monto depende del ingreso y número de hijos.

¿Un aumento salarial puede reducir mi reembolso?

Sí. Si el ingreso supera los límites establecidos para ciertos créditos, el monto puede disminuir gradualmente.

¿Puedo recibir el CTC si no debo impuestos?

Una parte del crédito puede ser reembolsable mediante el ACTC, siempre que se cumplan los requisitos.

¿Cuánto tarda el IRS en procesar estos créditos?

Si la declaración incluye EITC o ACTC, el IRS puede retener el reembolso hasta mediados de febrero antes de emitir el depósito.

¿Conviene ajustar mis retenciones durante el año?

Depende de tu situación financiera. Ajustar retenciones puede cambiar si recibes un reembolso grande o distribuyes mejor el ingreso durante el año.

Conclusión

Los cambios en créditos fiscales este año pueden modificar el monto que millones de trabajadores reciben como reembolso. El impacto dependerá principalmente del nivel de ingresos y la situación familiar.

Entender cómo funcionan el EITC, el CTC y el ACTC permite anticipar ajustes y evitar sorpresas al presentar la declaración.

Una revisión oportuna de retenciones y elegibilidad puede marcar la diferencia entre recibir más dinero o enfrentar una devolución menor a la esperada.

Sigue leyendo:

– Antes de gastar tu reembolso, haz esto con tu dinero (podría cambiar tus finanzas este año)

– Cambios fiscales en 2026 generan confusión entre contribuyentes en EE.UU., revela estudio

– ¿Te pueden quitar el reembolso por deudas? Lo que el IRS sí puede descontar y lo que no



