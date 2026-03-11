¿Aún no recibes tu reembolso? Estas son las razones más comunes del retraso

Millones de contribuyentes en Estados Unidos ya cumplieron con su declaración de impuestos correspondiente al 2025, con una expectativa muy concreta: recibir su reembolso lo antes posible. Sin embargo, en muchos de estos casos aún no reciben una respuesta por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Esta incertidumbre genera una gran preocupación, ya que muchas familias cuentan con este dinero para hacer algún pago o compra importante.

Por regla general, el IRS establece que los reembolsos deben ser entregados en menos de 21 días, cuando no hay errores y se presenta electrónicamente. Aun así, diversos factores pueden retrasar el proceso, principalmente por errores en la información que se entrega, hasta revisiones adicionales.

El plazo promedio del IRS para enviar los reembolsos

El IRS procesa la mayoría de las devoluciones de impuestos de manera expedita cuando la declaración se entrega de manera electrónica y se elige el depósito directo para el reembolso.

En términos generales:

21 días es el plazo promedio para recibir el reembolso

es el plazo promedio para recibir el reembolso Las declaraciones en papel pueden tardar varias semanas o meses

Las revisiones adicionales pueden extender los tiempos de procesamiento

“La forma más rápida de recibir su reembolso es presentar electrónicamente y elegir depósito directo”, insiste el IRS.

Para millones de contribuyentes, este proceso suele ser automático y sin contratiempos. Sin embargo, algunos casos requieren revisiones adicionales.

Errores comunes en la declaración que provocan retrasos

El IRS detalla que entre los motivos más frecuentes del retraso en un reembolso se debe a la presencia de errores en la declaración por:

Números incorrectos de identificación

Datos personales inconsistentes

Errores en ingresos reportados

Cálculos incorrectos

Cuando el IRS detecta un problema, la declaración entra en un proceso de revisión manual y esto alarga el proceso: “Los errores simples pueden retrasar el procesamiento porque requieren revisión adicional”, señala la agencia fiscal en su guía oficial para contribuyentes.

Los créditos fiscales que suelen tardar más

Otro factor que genera retraso en los reembolsos es el reclamo de ciertos créditos fiscales. Ya que para otorgarlos se aplican verificaciones adicionales para prevenir algún posible fraude, extendiendo el proceso.

Entre los más comunes se encuentran:

Por ley, el IRS está obligado a retener los reembolsos relacionados con créditos como el EITC o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC) hasta mediados de febrero, por lo que muchos contribuyentes que ya presentaron su declaración suelen recibir ese dinero a finales de febrero o durante los primeros días de marzo si las declaraciones no tienen errores.

En muchos casos, quienes reclamaron estos créditos ya deberían empezar a ver sus reembolsos en sus cuentas bancarias, pero las fechas de entrega pueden variar. De acuerdo con cada caso.

Cuando el IRS necesita verificar tu identidad

En otros casos, el IRS puede detener el proceso para confirmar la identidad del contribuyente.

Esto ocurre cuando el sistema detecta señales de un posible fraude o robo de identidad.

Las situaciones que podrían provocar esta pausa son:

Inconsistencias en los datos

Actividad sospechosa

Cambios en información bancaria

Cuando ocurre este proceso, el contribuyente puede recibir una carta donde el IRS le solicita confirmar su identidad antes de que el reembolso sea aprobado.

Problemas con el depósito directo o la cuenta bancaria

El método de pago elegido también puede entorpecer el tiempo de entrega del reembolso.

El depósito directo es el sistema más rápido, pero si los datos bancarios tienen algún error, el pago puede retrasarse.

Entre los problemas más frecuentes destacan:

Número de cuenta incorrecto

Datos bancarios incompletos

Cuentas cerradas

Según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), debes revisar estos datos con mucho cuidado para garantizar que tu reembolso llegue en tiempo y forma a tu cuenta.

“Los consumidores deben asegurarse de que la información financiera proporcionada sea correcta”, reitera la agencia.

Cómo revisar el estado de tu reembolso

Los contribuyentes pueden verificar el estado de su reembolso utilizando la herramienta oficial del IRS, llamada ‘Where’s My Refund?’. En ella puedes consultar:

Si la declaración fue recibida

Si el reembolso está aprobado

Cuándo se enviará el pago

El IRS recomienda esperar al menos 24 horas después de presentar tu declaración electrónicamente para consultar su estatus.

Esta herramienta se ha convertido en uno de los recursos más utilizados durante la temporada de impuestos.

Preguntas frecuentes sobre retrasos en el reembolso del IRS

¿Cuánto tarda normalmente el reembolso del IRS?

La mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días cuando la declaración se presenta electrónicamente y no contiene errores.

¿Por qué mi reembolso está tardando más?

Los motivos principales que generan un retraso son: errores en la declaración, verificaciones de identidad o la solicitud de créditos fiscales.

¿Puedo revisar el estado de mi devolución?

Sí. El IRS cuenta con la herramienta electrónica ’Where’s My Refund?’ para consultar el estado del reembolso.

¿Las declaraciones en papel tardan más?

Sí. Las declaraciones que se entregan por correo pueden tardar varias semanas o incluso meses adicionales en procesarse.

¿Qué pasa si mi cuenta bancaria es incorrecta?

El pago puede retrasarse o ser devuelto al IRS para su corrección.

Conclusión

Cuando el reembolso se retrasa, los contribuyentes entran en preocupación. Sin embargo, en muchos casos el proceso se retrasa por verificaciones rutinarias del IRS o la declaración tiene errores o inconsistencias.

Para millones de contribuyentes en Estados Unidos, revisar cuidadosamente la información que contiene la declaración y utilizar las herramientas oficiales del IRS puede ayudarte a rastrear el estado de tu reembolso. Aunque también la paciencia es parte del proceso fiscal, especialmente cuando hay millones de declaraciones en revisión.

