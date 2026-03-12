Cuánto costaría rentar el departamento de ‘Friends’

El famoso departamento donde vivían Monica y Rachel en la serie Friends se convirtió en uno de los escenarios más icónicos de la televisión. Pero si ese mismo apartamento estuviera disponible hoy en Nueva York, su renta sería muy distinta a la que los personajes parecían pagar en los años 90.

La serie, estrenada en 1994, presentaba a un grupo de jóvenes viviendo en Manhattan mientras iniciaban sus carreras profesionales.

Sin embargo, el costo real de un apartamento como el que aparece en la historia probablemente habría sido difícil de cubrir incluso en esa época.

Cuánto costaba vivir en Nueva York en los años 90

Un análisis de GOBankingRates examinó cuánto costaría hoy el apartamento de Friends, ubicado en el edificio de 90 Bedford Street, en la esquina con Grove Street, en el West Village de Nueva York.

Según datos citados por The New York Times, en 1993 –un año antes del estreno de la serie– el alquiler promedio de un apartamento de dos habitaciones en Nueva York era de aproximadamente $2,350 al mes.

Para 2004, cuando terminó la serie tras 10 temporadas, el costo de un apartamento similar había aumentado por mucho.

De acuerdo con el New York Post, algunos departamentos de dos habitaciones ya alcanzaban rentas de hasta $3,393 mensuales.

Cómo podían pagar el departamento los personajes

Incluso con los precios de aquella época, muchos espectadores se preguntaban cómo Monica y Rachel podían costear un apartamento tan amplio, con grandes ventanales y acceso al techo del edificio, en uno de los barrios más cotizados de Manhattan.

La serie ofreció una explicación: el departamento había pertenecido a la abuela de Monica y estaba sujeto a control de renta.

Un artículo de The New York Times publicado en 1994 señalaba que cerca del 70% de los 1.9 millones de apartamentos de Nueva York estaban bajo esquemas de control o estabilización de renta en ese momento.

Eso permitía que algunos inquilinos pagaran precios muy por debajo del mercado.

Además, el sitio VillagePreservation.org explica que en ciertas circunstancias los nietos podían heredar el derecho a vivir en estos apartamentos estabilizados, lo que hace plausible que Monica pudiera conservar el contrato tras la muerte de su abuela.

El departamento hoy: mucho más caro

Tres décadas después, el panorama inmobiliario en el West Village es completamente diferente.

El portal Zillow muestra imágenes renderizadas de apartamentos renovados dentro del mismo edificio donde se ubica el famoso departamento televisivo.

Aunque actualmente las unidades aparecen como fuera del mercado, una estimación para un departamento de dos habitaciones y un baño en el cuarto piso alcanza los $6,097 al mes.

Los precios reales pueden ser incluso más altos. Un listado en StreetEasy indica que el edificio tiene 16 unidades y todas están ocupadas.

En 2025, los apartamentos de dos habitaciones y un baño en esa propiedad se alquilaban entre $7,312 y $8,800 mensuales.

Estas cifras muestran que vivir en un lugar similar al de los personajes de Friends sería hoy mucho menos accesible para jóvenes que apenas comienzan su vida laboral en Nueva York.

