Fallo histórico: imponen una multa de más de $2 millones a casero irresponsable de El Bronx

La Ciudad de Nueva York anunció este jueves un fallo judicial sin precedentes que impone la penalidad civil máxima a un casero en el sur de El Bronx, lo cual crea una advertencia muy clara para todo el sector inmobiliario en la Gran Manzana: si no reparas las fallas en los plazos legales, te va a golpear más el bolsillo.

La decisión judicial, la primera en imponer las penalidades máximas permitidas bajo la Ley de Eliminación de Molestias Públicas (Nuisance Abatement Law) exigirá al propietario corregir las condiciones más graves que incumplen la normativa en un plazo de dos semanas, todas las demás condiciones en un mes, y pagar 1,000 dólares por cada día que la propiedad haya representado una molestia pública, incluyendo una penalidad retroactiva total de nada menos que $2,174,000.

Se trata de un edificio de renta estabilizada ubicado en el 919 Prospect Avenue, propiedad de Seth Miller, quien ha sido incluido repetidamente en la lista de los peores propietarios del Defensor del Pueblo.

Además, el edificio forma parte del Programa de Aplicación Alternativa del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda.

“Los residentes de 919 Prospect Avenue han luchado durante más de una década por un hogar habitable, y esta victoria marca un punto de inflexión. No dejaremos piedra sin mover en nuestro trabajo para crear una ciudad donde cada inquilino pueda vivir con comodidad y dignidad”, indicó Cea Weaver, directora de la Oficina del Alcalde para Protección de los Inquilinos.

Larga lista

Entre las violaciones detectadas se encuentran una fachada deteriorada, equipos eléctricos inseguros, escaleras de incendio obstruidas y un ascensor en condiciones peligrosas.

Además, el inmueble presenta una caldera fuera de servicio, una orden parcial de desalojo vigente y presencia de pintura con plomo deteriorada.

También se reportó la falta de puertas que se cierren automáticamente, infestaciones de ratones y cucarachas y la ausencia de una estructura protectora sobre la acera (sidewalk shed), que es obligatoria para proteger a los peatones cuando existen daños en la fachada del edificio.

Estas condiciones han sido consideradas graves violaciones al código de vivienda y representan riesgos para la seguridad y la salud de los residentes.

Mucho por hacer

Por su parte, portavoces de TakeRoot Justice, una organización que aboga por los derechos de los inquilinos, destacaron que desde 2016 iniciaron esta pelea legal con este propietario.

“Este fallo es una señal de progreso y los inquilinos están esperanzados, pero es importante destacar que esta nueva administración aún tiene mucho trabajo por hacer, para obligar cumplir los códigos de vivienda y responsabilizar a los propietarios abusivos”, expresó Claribel Morales, abogada de esta organización.

Por su parte, el comisionado de Salud de la ciudad, Dr. Alister Martin, recordó que los problemas de mantenimiento como pintura con plomo deteriorada o infestaciones de plagas, no solo constituyen una molestia pública, sino una amenaza para la salud pública.

Mano dura

El gobierno municipal de la ciudad de Nueva York anunció que someterá a una mayor supervisión a los peores landlords que encabezan la lista actualizada con las violaciones más graves del código de vivienda. Ahora el Programa de Aplicación de la Ley Alternativa (AEP) tendrá más recursos para realizar inspecciones y emitir órdenes de reparación.

Los 250 edificios seleccionados este año, han acumulado casi 55,000 violaciones pendientes y adeudan a la ciudad aproximadamente 4,5 millones de dólares por reparaciones de emergencia ya realizadas.

El edificio con el mayor número de violaciones registradas en los últimos cinco años, está ubicado en 34-15 Parsons Blvd, en Queens, propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) que forma parte de la cartera de A&E Real Estate Holdings.

El mes pasado, el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) anunció un acuerdo de 2,1 millones de dólares con A&E Real Estate Holdings que abarca 14 edificios, el acuerdo más grande jamás logrado por la Unidad Anti acoso de esa agencia municipal, que exige reparaciones integrales y además el cumplimiento de las medidas cautelares que prohíben el acoso a los inquilinos.