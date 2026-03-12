El petróleo vuelve a superar los $100 y amenaza con subir la gasolina en EE.UU.

El precio del petróleo volvió a superar la barrera de los $100 por barril este jueves 12 de marzo de 2026, debido a que es más fuerte la amenaza con la suspensión de suministro de petróleo a nivel mundial por Medio Oriente, incluso que el anuncio de varios gobiernos de todo el mundo de hacer una liberación histórica de sus reservas de crudo para intentar estabilizar el precio del hidrocarburo.

Analistas advierten que este repunte podría presionar los precios de la gasolina en Estados Unidos, y en cascada podría incrementar el precio de varios productos y servicios, afectando directamente el presupuesto de millones de trabajadores, entre ellos, muchos hogares latinos.

La tensión en Medio Oriente vuelve a sacudir el mercado petrolero

El mercado energético internacional reaccionó de manera negativa a la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Este jueves, el precio del crudo Brent, que sirve como referencia en Europa y Asia, superó nuevamente la barrera de los $100 por barril, mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, inició este jueves su cotización arriba de los $95 por barril.

Ambos repuntes confirman la preocupación de los inversionistas sobre posibles interrupciones en el suministro global, por el cierre del Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con reportes de Reuters, Associated Press y la agencia EFE, hay un fuerte temor a nivel mundial a que Irán detenga el flujo de petróleo que cruza por el Golfo Pérsico, una de las regiones más importantes para la producción energética del mundo, por donde cruza alrededor del 20% de la producción mundial.

Los mercados suelen reaccionar rápidamente ante cualquier riesgo geopolítico que altere la oferta de crudo, ante una posible interrupción del suministro a países asiáticos como Japón, China o Corea, de acuerdo con Giovanni Staunovo, analista de materias primas del banco UBS.

Ni la liberación de reservas estratégicas logró estabilizar el precio

Ante el aumento del precio del petróleo, algunos gobiernos optaron por una estrategia que se aplica históricamente para contener las crisis energéticas: liberar reservas estratégicas de crudo, como un respaldo de emergencia para momentos de tensión en el mercado energético.

El objetivo es aumentar temporalmente la oferta y reducir la presión sobre los precios, para evitar que se sigan disparando. Sin embargo, en esta ocasión la reacción de los mercados ha sido limitada.

De acuerdo con un análisis de The Associated Press, los inversionistas consideran que la liberación de reservas sirvió para aliviar el mercado en el corto plazo, pero no elimina los riesgos derivados de la inestabilidad geopolítica.

“Las reservas estratégicas ayudan a moderar la volatilidad, pero no resuelven los problemas estructurales del suministro”, indicaron analistas del sector energético.

El estrecho de Ormuz, un punto crítico para el petróleo mundial

Uno de los factores que más preocupa a los mercados es la libre circulación de buques con crudo por el estrecho de Ormuz, que permite la salida del crudo producido en Medio Oriente, desde el Golfo Pérsico al resto del mundo. Por esta ruta pasa una gran parte del comercio energético global.

Según estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), por esta ruta circulan alrededor de 17 millones de barriles de petróleo diarios, equivalentes a una quinta parte del suministro mundial de crudo.

Cualquier tensión militar o bloqueo potencial en esa zona genera fuertes reacciones en los mercados internacionales, debido a la gran cantidad de crudo que utiliza esta ruta: “El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio energético global”, considera la EIA en informes recientes sobre seguridad energética.

Precio del petróleo y gasolina en EE.UU.: por qué están conectados

Cuando el precio del petróleo sube con rapidez, el impacto se traslada eventualmente al consumidor con aumentos en los precios de los combustibles y otras mercancías y servicios.

El crudo es la principal materia prima utilizada para producir gasolina y otros derivados energéticos. Un aumento en el mercado internacional suele reflejarse en los días siguientes en las estaciones de servicio.

En términos prácticos, con el petróleo por encima de los $100 por barril puede elevar el costo del combustible para los conductores, pero también afecta otros rubros como:

Aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos

en Estados Unidos Costos más altos de transporte y logística

Mayor presión inflacionaria en productos y servicios

en productos y servicios Incrementos en el precio de vuelos y transporte

De acuerdo con análisis citados por CNN Business, el impacto en los consumidores suele notarse en los precios del combustible unas semanas después de que se producen cambios importantes en el mercado energético.

Para muchas familias en Estados Unidos, el aumento en los precios puede reflejarse en los gastos más altos en gasolina y transporte diario.

Los mercados energéticos siguen atentos al conflicto

Mientras tanto, los analistas continúan monitoreando la evolución del conflicto en Medio Oriente ante la preocupación de una escalada mayor que pueda afectar el suministro de petróleo o interrumpir rutas comerciales clave.

De momento, los analistas creen que los precios del crudo podrían seguir mostrando volatilidad mientras exista incertidumbre sobre la seguridad de circular por la región: “El mercado está extremadamente sensible a cualquier noticia relacionada con el suministro energético”, indicaron analistas a Reuters en reportes recientes.

Datos clave del mercado petrolero

Algunos de los factores que explican la volatilidad actual del petróleo incluyen:

Más de $100 por barril para el crudo Brent

para el crudo Brent 17 millones de barriles diarios circulan por el estrecho de Ormuz

circulan por el estrecho de Ormuz Aproximadamente 20% del petróleo mundial cruza por esa ruta

cruza por esa ruta Uso de reservas estratégicas para intentar estabilizar el mercado

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los efectos de un petróleo por encima de $100

¿Por qué sube el precio del petróleo cuando hay conflictos en Medio Oriente?

Porque el mercado teme interrupciones en la producción o en el transporte del crudo. Ante una menor oferta, los precios suelen subir rápidamente.

¿Qué son las reservas estratégicas de petróleo?

Son reservas de emergencia que los gobiernos almacenan para utilizarlas en situaciones de crisis energéticas o ante amenazas en el suministro mundial.

¿El aumento del petróleo afecta el precio de la gasolina en EE.UU.?

Sí. Cuando sube el precio del crudo, también aumentan los precios de la gasolina porque el petróleo es su principal materia prima, aunque no de manera inmediata.

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es importante?

Es un corredor marítimo clave para el comercio mundial de petróleo. Cerca del 20% del petróleo mundial pasa por esta ruta.

¿Podría seguir subiendo el petróleo?

Depende de la evolución del conflicto en Medio Oriente. Si aumentan las tensiones, se prolonga el conflicto o se interrumpe el suministro, los precios podrían continuar al alza.

Conclusión

El regreso del petróleo a niveles superiores a $100 por barril refleja cuán sensible es a los riesgos geopolíticos. Aunque la liberación de reservas estratégicas busca estabilizar los precios, la incertidumbre sobre el suministro global sigue influyendo en las decisiones de los inversionistas.

Para los consumidores en Estados Unidos, esto podría impactar directamente en los precios del combustible y el transporte. Si las tensiones en Medio Oriente continúan, el comportamiento del petróleo seguirá amenazando la inflación y el gasto cotidiano de millones de familias.

