Asamblea estatal apoya plan de alcalde Mamdani de subir impuestos a los ricos en Nueva York aún en año electoral

Ambas cámaras de la Legislatura estatal de Nueva York acordaron aumentar los impuestos a los neoyorquinos y corporaciones más ricos, algo que pide el alcalde Zohran Mamdani, pero que la gobernadora Kathy Hochul ha declarado que no apoyará.

Las resoluciones presupuestarias unipersonales podrían recaudar aproximadamente $5 mil millones de dólares adicionales para la ciudad mediante una combinación de impuestos y otras ayudas estatales. Ambas cámaras planean aprobar resoluciones en apoyo a sus propuestas mañana jueves, y el presupuesto debe estar listo para el 31 de marzo.

El alcalde Mamdani, quien ha convertido el aumento de impuestos a los más ricos en una propuesta emblemática, se mostró de acuerdo con la medida legislativa. En cambio Hochul, quien busca la reelección este año, en febrero acordó enviar más dinero a la ciudad de Nueva York, en un aparente intento de calmar el plan de subir los impuestos.

Aunque las propuestas legislativas de aumento de impuestos son menores que las de Mamdani, todas abogan por aumentar diversos impuestos, incluyendo el impuesto sobre la renta personal y la tasa impositiva corporativa más alta del estado, comentó ABC News.

Los demócratas de la Asamblea quieren recaudar $2 mil millones de dólares mediante el aumento de las tasas a las personas que ganan más de $5 millones al año, $1.9 mil millones a las corporaciones y $95 millones de un “impuesto a las instalaciones de minería de criptomonedas”.

Los demócratas del Senado quieren recaudar $5.2 mil millones de dólares en ingresos mediante un aumento del impuesto sobre la renta a las personas con mayores ingresos y el fin de las exenciones fiscales para los contaminadores climáticos.

La Asamblea también propone una moratoria de dos años a los aumentos de tarifas de gas y electricidad, así como a los cheques de reembolso de servicios públicos de hasta $500 dólares.

El plan del Senado incluye aumentos en la ayuda escolar para distritos con un gran número de alumnos sin hogar o niños que no dominan el inglés. También modificaría las normas que regulan el trato que las redes sociales dan a los menores para eliminar las exenciones a las plataformas de juegos.

Ahora comenzarán las negociaciones entre la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart Cousins, el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y la gobernadora Hochul, quien presentó su presupuesto ejecutivo preliminar de aproximadamente $260 mil millones de dólares en enero.