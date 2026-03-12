Santiago Bernabéu surge como opción para sede de la Finalissima entre España y Argentina

El Estadio Santiago Bernabéu se perfila como la alternativa más fuerte para albergar la Finalissima que enfrentará a España y Argentina el próximo 27 de marzo.

Aunque el estadio del Real Madrid sigue a la espera de la aprobación definitiva de la CONMEBOL y la Asociación del Fútbol Argentino.

El estadio Santiago Bernabéu ha ganado fuerza como sede tras las dudas surgidas sobre la celebración del partido en Qatar, donde inicialmente estaba programado en el estadio Lusail.

UEFA propone que la Finalissima sea en el Estadio Santiago Bernabeu.

CONMEBOL todavía no aceptó.

Es la sede candidata y resta la confirmación total. Se define en estas horas. — Gastón Edul (@gastonedul) March 12, 2026

Real Madrid dispuesto a recibir el partido

De acuerdo a reportes, el Real Madrid ha mostrado plena disposición para organizar el encuentro en su estadio.

La organización del partido en Qatar se complicó tras el aumento de la tensión en Medio Oriente, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Además de la posterior respuesta militar del régimen iraní, que incluyó bombardeos en puntos cercanos de la región, entre ellos zonas vinculadas a Qatar.

Tras el inicio del conflicto, la Asociación de Fútbol de Qatar anunció la suspensión temporal de sus torneos y competiciones debido a la inestabilidad regional.

Aunque recientemente la Qatar Stars League anunció la reanudación de su campeonato, la situación sigue bajo evaluación por parte de los organizadores.

UEFA y CONMEBOL buscan una decisión definitiva

Ante este escenario, la UEFA y la CONMEBOL han mantenido contactos permanentes entre sí y con las autoridades cataríes para determinar si el partido se mantiene en el país o se traslada a otra sede.

Argentina es la actual campeona de la Finalissima tras vencer 3-0 a Italia el 1 de junio de 2022 en Londres. El torneo tiene como antecedente la histórica Copa Artemio Franchi, disputada en dos ocasiones: en 1985 cuando Francia derrotó a Uruguay y en 1993 cuando Argentina superó a Dinamarca en penales.

Mientras se acerca la fecha prevista, la posibilidad de que el renovado Santiago Bernabéu reciba el esperado choque entre España y Argentina gana terreno, aunque la decisión final dependerá del acuerdo entre las federaciones y los organismos que organizan el evento.

Sigue leyendo:

Irán se baja del Mundial 2026: qué país ocupará su lugar