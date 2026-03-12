Senador Rick Scott prevé que habrá elecciones libres en Venezuela en un año

El senador republicano por Florida, Rick Scott, manifestó su certeza de que el sistema político venezolano experimentará una transformación democrática en el corto plazo, y estimó el tiempo en el que se podrán realizar unas eventuales elecciones libres y justas.

A través de una entrevista concedida a EFE, Scott proyectó que el cambio electoral ocurrirá en un periodo menor a doce meses. El senador subrayó que, aunque el proceso conlleva dificultades operativas y políticas, existen condiciones para avanzar en la agenda opositora.

“Habrá elecciones libres y justas en Venezuela antes de un año”, aseguró Scott.

El legislador enfatizó que la hoja de ruta incluye el cese de la opresión y la liberación de los detenidos por causas políticas. Según su visión, este escenario permitirá “comenzar la campaña para decidir quién será el próximo presidente de Venezuela”.

El rol de María Corina Machado en la transición

En este contexto de cambio previsto, Scott resaltó la importancia de la líder opositora María Corina Machado, a quien calificó como una pieza fundamental para la transición. Luego de conocerse la reunión de Machado con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca la semana pasada, el senador afirmó que ambos comparten la misma visión de libertad para la región.

“No solo es mi amiga, es una gran luchadora por la democracia. Es una mujer muy fuerte y representa una oportunidad para el gobierno de Venezuela”, puntualizó.

Scott confía en que Machado regresará pronto al país para liderar el proceso democrático y demostrar que es posible ejercer la oposición de manera segura en territorio venezolano. En cambio, calificó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como una figura vinculada a Nicolás Maduro y responsable de irregularidades en los comicios de 2024.

Proyecciones de las elecciones de medio término en EE.UU.

Las proyecciones internacionales de Scott se producen en un año electoral crítico para Estados Unidos. El próximo 3 de noviembre se celebrarán las elecciones de medio término, donde se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

“Si a los ciudadanos les preocupa la seguridad, en otoño votarán por los republicanos”, indicó Scott, quien destacó que los votantes de Florida priorizan la seguridad fronteriza y la inmigración legal sobre las políticas de “fronteras abiertas” que atribuye a la gestión demócrata anterior.

Sigue leyendo:

– EE.UU. realizó patrullaje militar frente a las costas de Venezuela

– Rubio figura entre los testigos en caso de Miami vinculado al chavismo

– Venezolanos en Florida recibieron a Trump entre aplausos en el restaurante El Arepazo