Un tercio de los estadounidenses afirma saltarse comidas o hacer grandes sacrificios para cubrir los gastos de salud

Los costos de la atención médica en Estados Unidos están obligando a millones de personas a tomar decisiones difíciles en su vida diaria. Desde conducir menos hasta saltarse comidas o retrasar metas importantes como comprar una casa o tener hijos, cada vez más estadounidenses están ajustando su estilo de vida para poder pagar gastos médicos.

Así lo revelan 2 encuestas recientes realizadas por Gallup, en colaboración con la organización sin fines de lucro West Health, cuyos resultados muestran el impacto directo de los costos sanitarios en la economía doméstica y en decisiones personales de largo plazo.

Los estudios, publicados este jueves, retratan una realidad preocupante: cerca de un tercio de los estadounidenses ha tenido que recortar gastos cotidianos para cubrir costos de salud, mientras que aproximadamente la mitad de los hogares de ingresos medios afirma haber pospuesto al menos un acontecimiento importante de su vida debido a estos gastos.

Sacrificios diarios para pagar la atención médica

La primera encuesta, centrada en los hábitos de gasto diario, encontró que el aumento de los costos médicos está obligando a muchas personas a modificar su comportamiento financiero de maneras drásticas.

Según los datos, el 11% de los encuestados afirmó haberse saltado al menos una comida en el último año para poder pagar gastos de salud. Además, el 15% dijo haber pedido dinero prestado o haber prolongado una receta médica existente, en lugar de adquirir nuevos medicamentos.

Los investigadores también detectaron otros sacrificios cotidianos. Muchos participantes señalaron que han reducido el uso de servicios básicos, como electricidad o calefacción, y que conducen menos para ahorrar gasolina.

La situación es especialmente grave entre quienes no tienen seguro médico. El 62% de las personas sin cobertura afirmó haber tenido que hacer al menos un sacrificio financiero para pagar atención médica.

Sin embargo, el fenómeno no se limita a los sectores más vulnerables. Incluso entre familias con ingresos relativamente altos se detectaron ajustes significativos para cubrir gastos sanitarios.

Decisiones de vida postergadas

La segunda encuesta analizó cómo los costos de la salud están influyendo en decisiones importantes de la vida.

Los resultados indican que casi uno de cada 10 estadounidenses ha retrasado su jubilación en los últimos 4 años debido a gastos médicos. Además, un 6% dijo haber pospuesto tener o adoptar un hijo por el mismo motivo.

También se detectaron retrasos en otros proyectos personales. Personas de distintos niveles de ingresos dijeron haber aplazado cambios de trabajo, estudios adicionales, cirugías necesarias o incluso vacaciones debido a la presión financiera que generan los costos de la atención médica.

Para los investigadores, estos resultados reflejan un cambio significativo en cómo los gastos médicos afectan la vida cotidiana de la población.

“Ver que el costo de la salud está influyendo en decisiones tan importantes como alcanzar el sueño americano es realmente impactante”, explicó Ellyn Maese, directora de investigación del West Health-Gallup Center on Healthcare in America.

Incluso, hasta los hogares que registran ingresos altos, están teniendo problemas para poder cubrir los gastos de sus pólizas de seguros médicos. (Foto: Shutterstock)

Impacto en todos los niveles de ingresos

Aunque los hogares con menos ingresos son los más afectados, el problema atraviesa prácticamente todas las capas sociales.

Entre los hogares que ganan menos de $24,000 dólares al año, más de la mitad reportó haber hecho algún sacrificio financiero para pagar atención médica.

Pero incluso entre personas con ingresos mucho mayores se observaron dificultades. Aproximadamente una cuarta parte de quienes ganan entre $90,000 y $120,000 al año también afirmó haber tenido que hacer recortes.

De manera sorprendente, uno de cada 4 estadounidenses con ingresos superiores a $240,000 dijo haber pospuesto eventos importantes de su vida debido a los costos de salud.

“En todos los niveles de ingresos, desde la clase media hasta algunas personas con altos recursos, estamos viendo compensaciones inesperadas”, señaló Tim Lash, presidente de West Health.

Un problema que afecta la salud mental

Los expertos advierten que estas decisiones financieras pueden tener consecuencias que van más allá de la economía.

Según Lash, cuando las personas deben elegir entre necesidades básicas y atención médica, los niveles de estrés y ansiedad pueden aumentar significativamente.

“Cuando la gente tiene que hacer este tipo de sacrificios, aumenta su ansiedad y su nivel de depresión”, explicó. “En algunos casos, incluso puede alcanzar niveles clínicos a gran escala”.

Además, el problema puede agravarse con el tiempo. Si las personas retrasan tratamientos o medicamentos por razones económicas, su estado de salud puede empeorar, lo que a su vez genera gastos médicos aún mayores.

Este ciclo puede terminar profundizando las dificultades financieras de muchas familias.

Un tema clave en la política estadounidense

El aumento de los costos de la atención médica también se perfila como un tema central en el debate político de EE.UU.

Los investigadores consideran que la asequibilidad del sistema sanitario podría convertirse en un punto débil para los republicanos en las elecciones legislativas de otoño.

El presidente Donald Trump ha intentado responder a estas preocupaciones impulsando recientemente un programa destinado a ayudar a los estadounidenses a comprar medicamentos con descuento.

Al mismo tiempo, el contexto económico añade más presión a los hogares. El aumento del precio de la gasolina, influido por tensiones internacionales como la guerra en Irán, ha generado incertidumbre en los mercados y ha incrementado los costos cotidianos para los consumidores.

La salud, entre las principales preocupaciones económicas

Las conclusiones de estas encuestas coinciden con otros estudios publicados este año.

Diversos sondeos han mostrado que el costo de la atención médica se encuentra entre las mayores preocupaciones económicas de los estadounidenses.

En varias encuestas nacionales, los gastos médicos han superado incluso a otros gastos importantes como vacaciones o la compra de un automóvil nuevo en la lista de preocupaciones financieras.

Para los expertos, esto refleja un problema estructural en el sistema sanitario estadounidense: los costos continúan aumentando mientras muchos hogares luchan por mantener su estabilidad económica.

Los resultados sugieren que el impacto va mucho más allá del sistema de salud: está influyendo en decisiones fundamentales sobre trabajo, familia y futuro.

En conclusión, el precio de la atención médica ya no solo afecta la salud de los estadounidenses, sino también su capacidad para planificar su vida.

