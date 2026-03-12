Usuarios de SNAP demandan al Departamento de Agricultura de EE.UU. por prohibir comprar refrescos y dulces

Un grupo de beneficiarios del programa de asistencia alimentaria SNAP presentó una demanda contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) para intentar frenar nuevas restricciones que impedirían usar estos beneficios para comprar productos como refrescos, bebidas energéticas y dulces.

La demanda fue presentada el miércoles ante un tribunal federal en Washington, D.C., por cinco personas que participan en el programa Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), conocido comúnmente como cupones de alimentos.

Los demandantes argumentan que las restricciones podrían afectar el acceso a alimentos para miles de familias que dependen del programa.

Según el documento judicial, las medidas impugnadas se aplican en 22 estados donde el Departamento de Agricultura ha autorizado lo que se conocen como exenciones de restricción alimentaria.

Estas exenciones permiten limitar los productos que pueden adquirirse con los beneficios del programa.

Los demandantes sostienen que estas restricciones desestabilizan el acceso a los alimentos para los participantes del programa.

Las medidas cuentan con el respaldo de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quienes han defendido estas políticas como parte del movimiento denominado Make America Healthy Again (MAHA).

Argumentos de los demandantes

Las cinco personas que presentaron la demanda viven en Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y West Virginia.

Según la demanda, algunos de ellos o miembros de sus familias dependen de ciertos productos que podrían quedar restringidos para manejar condiciones médicas específicas como diabetes, alergias o para obtener energía durante sus actividades diarias.

Los demandantes también afirman que las nuevas reglas pueden generar confusión en las cajas de los supermercados, ya que los compradores podrían descubrir que ciertos productos ya no pueden pagarse con sus beneficios.

Además, sostienen que las restricciones obligan a las familias a tomar decisiones difíciles sobre cómo gastar su dinero.

Según la demanda, las nuevas reglas podrían causar daños significativos al obligar a los beneficiarios a elegir entre pagar en efectivo por alimentos restringidos o utilizar ese dinero para cubrir necesidades básicas como renta o transporte.

El caso de una madre en Tennessee

Uno de los testimonios incluidos en la demanda es el de Amanda Johnson, residente de Knoxville, Tennessee.

Johnson explicó que las restricciones podrían afectar gravemente la alimentación de su hija de 19 años, quien tiene autismo y un trastorno alimentario severo.

Según Johnson, si la exención en su estado entra en vigor, su hija quedaría limitada a solo tres alimentos o bebidas que considera seguros para consumir, uno de los cuales es agua embotellada.

La madre indicó que otros seis alimentos que actualmente forman parte de la dieta de su hija, entre ellos M&M’s y el ponche de frutas Welch’s, quedarían fuera de las compras permitidas con SNAP.

La respuesta del gobierno

Un portavoz del Departamento de Agricultura señaló que la agencia no comenta sobre litigios en curso.

En la demanda, los demandantes sostienen que el USDA excedió su autoridad legal al aprobar estas exenciones sin realizar un proceso adecuado de evaluación.

Por ello, solicitan al tribunal que anule las autorizaciones otorgadas para implementar las restricciones.

El caso es representado por el National Center for Law and Economic Justice, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de personas de bajos ingresos, junto con un despacho privado de abogados.

