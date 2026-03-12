Kirsten Gillibrand: “Puerto Rico está preparado” para la transición a SNAP

NUEVA YORK – La senadora de Nueva York, Kirsten Gillibrand, confirmó a El Diario que busca incluir la transición de PAN (Programa de Asistencia Nutricional) a SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) para Puerto Rico en la versión del “Farm Bill” (Ley de Agricultura) que discute la Cámara Alta.

“El comité de Agricultura (del Senado) se reúne cada semana…y yo he dado a conocer mi posición a cada uno de los miembros del comité de Agricultura y continuaré hablando con mis colegas, continuamente, hasta que la incluyan”, declaró este miércoles la legisladora demócrata.

En medio de una rueda de prensa virtual en la que anunció un proyecto de ley que busca reembolsar a las empresas por los aranceles que ya han pagado como resultado de la política de la Administración Trump, Gillibrand respondió a varias preguntas de este periódico sobre la campaña en el Congreso a favor del cambio de programas en la isla.

La demócrata afirmó que la exclusión de los residentes en la isla de SNAP es discriminatoria.

“Yo creo que es esencial que Puerto Rico tenga acceso a todos los beneficios que todo ciudadano estadounidense tiene. Así que, por ejemplo, ahora mismo, el PAN no cubre la misma cantidad de recursos para familias que necesitan asistencia alimentaria, para nuestros adultos mayores, veteranos o nuestros niños. Nosotros necesitamos alinear para que todos los estadounidenses tengan el mismo apoyo nutricional”, expuso.

La senadora rechazó el argumento de varios republicanos que insisten en que la integración de Puerto Rico a SNAP sería muy costosa y un gasto que el Gobierno no puede permitirse.

Desde los 80, en Puerto Rico aplica la subvención en bloque conocida como PAN. En comparación con SNAP, al que ciudadanos en los estados y en los territorios de Guam e Islas Vírgenes son elegibles, la cantidad de financiamiento bajo el PAN, no solo es menor, sino que la estructura del programa no otorga flexibilidad para aumentar las partidas en casos de emergencias como huracanes, por ejemplo.

Decenas de organizaciones, legisladores y otras partes interesadas dentro y fuera del territorio llevan años abogando por la transición a SNAP como medio para atajar los altos niveles de inseguridad alimentaria y pobreza.

Datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) de Puerto Rico divulgados el verano pasado arrojaron que el porcentaje de inseguridad alimentaria en Puerto Rico fluctúa entre 30% a 50%. Las estimaciones con base en el Índice de Inseguridad Alimentaria de la Encuesta Socioeconómica de las Familias con Menores de Puerto Rico (ESeFaM) apuntaron a que un 64% de los hogares informaron tener al menos una dificultad para alimentarse durante los pasados 12 meses, mientras que un 10% de los hogares con menores experimentaron inseguridad alimentaria extrema.

La tasa de pobreza en la isla asciende a 40% para la población en general y 54% en el caso de la pobreza infantil.

A continuación el intercambio de El Diario con Gillibrand:

El Diario (ED): “Estamos en medio de una guerra (Estados Unidos y Oriente Medio). ¿Por qué usted entiende que este es el momento ideal para presentar el Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act y cuáles son las posibilidades de que la legislación sea incluida o integrada en el Farm Bill?”

Kirsten Gillibrand (KG): “Yo creo que es esencial que Puerto Rico tenga acceso a todos los beneficios que todo ciudadano estadounidense tiene. Así que, por ejemplo, ahora mismo, el PAN no cubre la misma cantidad de recursos para familias que necesitan asistencia alimentaria, para nuestros adultos mayores, veteranos o nuestros niños. Nosotros necesitamos alinear para que todos los estadounidenses tengan el mismo apoyo nutricional. Estamos escribiendo el Farm Bill ahora y el Farm Bill se escribe cada 5 años, así que ahora es el momento. Es algo en lo que tenemos que enfocarnos y asegurarnos que la gente entienda cuán importante es que nuestros ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico no sean discriminados”

ED: “¿Cuál es el estatus de la discusión en el Senado actualmente, porque he conversado con miembros de organizaciones que promueven la legislación del comisionado residente (Pablo José Hernández) para la transición en el Congreso y ellos han dicho que enfocarán los esfuerzos en el Senado luego de que el comité de (Agricultura de) la Cámara de Representantes descartara la transición de su borrador. ¿Qué es lo próximo aquí?, ¿cuál es el próximo paso en esta discusión?”

KG: “Desde mi perspectiva, el próximo paso es incluirlo en la versión del Senado del Farm Bill”

ED: “¿Cuándo está planeando reunirse para eso en el Senado, con el comité?”

KG: “El comité de Agricultura se reúne cada semana…y yo he dado a conocer mi posición a cada uno de los miembros del comité de Agricultura y yo continuaré hablando con mis colegas, continuamente, hasta que la incluyan”

ED: “Los republicanos repetidamente indican que no hay dinero para la transición. En medio de la discusión en la Cámara de Representantes argumentaron que costaría $1,000 millones en la fase inicial y citaron un reporte de la Oficina de Presupuesto Congresional. ¿Qué piensa usted de esos argumentos?, ¿le parecen válidos o no?”

KG: “Esos son argumentos falsos. El presidente (Donald) Trump está gastando $1,000 millones todos los días en bombas en Irán. Así que él, milagrosamente, encuentra $1,000 millones al día para eso. Yo creo que él puede encontrar el dinero para asistencia nutricional para puertorriqueños”

ED: “¿Usted ha recibido algún ‘feedback’ del USDA (Departamento de Agricultura)?, porque bajo la pasada Administración (Biden), se estaba apoyando la transición. Pero, ahora mismo, no hemos recibido ninguna información del USDA (bajo la Administración Trump). ¿Usted ha recibido información o mantenido algún intercambio con ellos?”

KG: “No creo que hemos escuchado de ellos. Yo sé que les escribí. Yo no sé si hemos recibido respuesta; pero, si la tenemos, te la enviamos”

Entre el minuto 10:29 y el 14 del video a continuación puedes ver la entrevista a Gillibrand:

ED: “¿Usted piensa que la isla ha avanzado en los procesos administrativos y técnicos necesarios para la transición?, porque otro de los argumentos de los republicanos en la Cámara es que Puerto Rico supuestamente no está completamente preparado (para el cambio)”

KG: “Puerto Rico está preparado. Yo he hablado con todos sus líderes por los pasados tres años sobre estar preparado y están preparados”

ED: “¿Cómo Puerto Rico reduciría sus niveles de pobreza con esta legislación para SNAP en el corto y largo plazo con base en la información que usted y su equipo manejan?”

KG: “Permitirá que 1.5 millones de personas salgan de la pobreza en Puerto Rico. Esa es la cantidad de gente que está recibiendo SNAP actualmente, y si ellos tienen los beneficios adicionales por SNAP, eso alivia la pobreza”

