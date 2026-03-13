3.4 millones de dólares dejó premio histórico de lotería Cash 5 en NJ

Una persona afortunada se llevó la cifra récord de 3.4 millones de dólares en el sorteo de Jersey Cash 5 del martes 10 de marzo, tras acertar los cinco números.

El monto del premio mayor de 3,402,434 dólares es el más alto en la historia del juego. Los números ganadores fueron 9, 10, 23, 28 y 34, con Bullseye 9 y XTRA 3.

El boleto fue vendido en el negocio “Quick Stop Food Market”, ubicado en 881 Chambers St., en Trenton, capital estatal, condado Mercer. El establecimiento minorista recibirá una bonificación de $2,000 dólares, acotó MyCentralJersey.com.

Además del ganador del premio mayor, 77 jugadores acertaron cuatro números más el Bullseye, ganando $500 dólares cada uno. Diecinueve de esos jugadores aumentaron sus premios a $1,500 dólares al jugar con la opción XTRA. El premio mayor de Jersey Cash 5 tiene un monto de $232,000 para el sorteo de este viernes 13 de marzo.

En Nueva Jersey los ganadores de lotería pueden permanecer anónimos, según una ley aprobada en 2020. Jersey Cash 5 es un sorteo diario de la Lotería de Nueva Jersey en el que los jugadores eligen cinco números entre 1 y 45 y pueden agregar el Xtra para tener la oportunidad de aumentar los premios no mayores hasta cinco veces. Los sorteos se llevan a cabo los siete días de la semana a las 10:57 p.m., recordó NorthJersey.com.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).