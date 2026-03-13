Capataz latino robó salarios a sus empleados: acusación en Nueva York

Artemio Fuerte, contratista en New Rochelle (NY), fue arrestado nuevamente y acusado otra vez de delitos graves por presuntamente robar más de $50,000 dólares en salarios a sus trabajadores.

El acusado de 40 años, propietario y operador de Fuerte Construction Services LLC, compareció el martes 3 de marzo ante el Tribunal Municipal de New Rochelle por un cargo de hurto mayor y un supuesto plan para defraudar, así como cinco cargos de incumplimiento de pago de salarios a tiempo según la Ley Laboral. Debe regresar a la corte este jueves 12 de marzo.

“Como alegó mi oficina en una denuncia por delito grave, el acusado se aprovechó de estos empleados comprometidos por un monto superior a los $50,000 dólares. Retener deliberadamente los salarios de sus empleados no es una maniobra contable, es un delito. Me solidarizo con la comunidad laboral al exigir que todos los trabajadores de Westchester reciban un salario justo, de acuerdo con la Ley Laboral”, declaró la fiscal Susan Cacace en un comunicado.

Como se alega en una denuncia por delito grave, entre septiembre de 2022 y octubre de 2025, Fuerte robó aproximadamente $51,720 dólares en salarios a cinco de sus empleados.

Uno de los afectados (Empleado-1) trabajó para Fuerte realizando servicios de demolición, pintura, carpintería y paneles de yeso entre febrero y septiembre de 2024, con una tarifa fija de $900 dólares semanales. Durante este período, Fuerte no le pagó gran parte de su trabajo o lo hizo con cheques sin fondos, según la denuncia. Al final le quedó debiendo más de $19,500.

Otra víctima (Empleado-2) trabajó para Fuerte realizando servicios similares entre septiembre de 2022 y octubre de 2025. La tarifa diaria era de $160 dólares según la denuncia. Sin embargo, Fuerte presuntamente no le pagó, adeudándole aproximadamente $8,400.

La investigación fue realizada por la Fiscalía del condado Westchester, en colaboración con el Departamento de Trabajo (DOL del estado Nueva York. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, el mes pasado unos esposos latinos se declararon culpables en Queens (NYC) de no pagar los salarios de sus trabajadores en dos empresas de limpieza, por lo que se les ordenó ​​restituir a 30 víctimas un total de más de $28,000 dólares.

Si usted ha sido víctima de robo de salario revise la página del Departamento de Trabajo (DOL) del estado Nueva York o llame a los números (518) 457-9000 y (888) 4-NYSDOL (888-469-7365).