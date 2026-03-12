Esto es lo que ocurre si comes ajo con brotes germinados (y casi nadie lo sabe)

En muchas cocinas ocurre lo mismo: alguien abre la despensa, toma un diente de ajo y descubre que tiene un pequeño brote verde en el centro. La reacción suele ser automática. Muchas personas creen que ese ajo ya está echado a perder y lo tiran a la basura. Pero la realidad es diferente.

Expertos en alimentación y cocina coinciden en que el ajo con brotes germinados no es peligroso para la salud. Aunque su apariencia genera dudas, en la mayoría de los casos sigue siendo perfectamente comestible.

La confusión es común porque otros alimentos, como las papas germinadas, sí pueden generar compuestos dañinos. Sin embargo, el caso del ajo es distinto.

Por qué el ajo desarrolla brotes

El brote verde aparece cuando el ajo inicia su proceso natural de germinación. Esto ocurre cuando el bulbo comienza a prepararse para convertirse en una nueva planta.

El fenómeno suele suceder cuando el ajo se almacena durante mucho tiempo, está expuesto a calor o humedad o se guarda en un lugar con poca ventilación. También puede ocurrir cuando se conserva cerca de otros alimentos que aceleran la germinación.

En otras palabras, el ajo simplemente está empezando a crecer, no necesariamente a descomponerse.

¿Es seguro comer ajo germinado?

Sí. La mayoría de los especialistas en alimentación coinciden en que el ajo germinado sigue siendo seguro para el consumo. De hecho, algunas investigaciones han encontrado que el proceso de germinación puede aumentar ciertos compuestos antioxidantes, especialmente si el brote lleva varios días desarrollándose.

Esto significa que, desde el punto de vista nutricional, el ajo con brote puede seguir aportando los mismos beneficios asociados a este alimento.

Según los médicos y los cocineros, los ajos con brotes son seguros. Los brotes verdes no son peligrosos.

El ajo es conocido por contener compuestos como la alicina, que se ha estudiado por sus posibles efectos positivos en la salud cardiovascular y el sistema inmunológico.

El verdadero cambio está en el sabor

Aunque el ajo germinado no sea peligroso, sí ocurre algo que muchos cocineros conocen bien: su sabor cambia. Cuando el brote comienza a crecer, el diente de ajo utiliza parte de sus azúcares naturales para alimentar la nueva planta. Como consecuencia, el sabor puede volverse más fuerte, más picante y ligeramente amargo.

El brote verde también tiene un gusto más herbáceo que el resto del diente. Por eso, algunos chefs prefieren evitar el ajo germinado en recetas donde el sabor del ajo es protagonista.

El truco que recomiendan muchos cocineros

Si el ajo ya tiene un brote visible, existe un truco muy simple que muchos cocineros utilizan. Antes de cocinar, basta con abrir el diente de ajo por la mitad y retirar la parte verde del centro.

De esta forma, se reduce el sabor amargo y el resto del ajo puede usarse normalmente. Este método es especialmente útil en recetas donde el ajo se consume crudo o en preparaciones delicadas.

Cuándo conviene usarlo y cuándo no

El ajo germinado puede utilizarse sin problema en muchos platos, especialmente aquellos donde se cocina durante varios minutos. Por ejemplo, en guisos, sopas, salsas y salteados. En estos casos, el sabor más intenso suele suavizarse durante la cocción.

En cambio, algunos cocineros prefieren usar ajos frescos sin brotes en recetas como alioli, aderezos, pan de ajo y otras preparaciones crudas.

Existen versiones más livianas de la mayonesa con ajo que reducen calorías sin perder sabor.

Un alimento básico con muchos beneficios

El ajo es uno de los ingredientes más utilizados en cocinas de todo el mundo. Además de su sabor característico, se ha estudiado mucho por sus posibles beneficios para la salud. Algunas de sus propiedades son:

Es antioxidante.

Tiene efectos antiinflamatorios.

Es un buen apoyo al sistema cardiovascular.

Por eso, aunque el brote verde pueda parecer una señal de que el ajo está en mal estado, en la mayoría de los casos no significa que el alimento sea peligroso. La próxima vez que encuentres un diente de ajo germinado en tu cocina, tal vez no sea necesario tirarlo.

