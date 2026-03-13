EE.UU. confirma que cuatro militares murieron luego de que se estrellara avión en Irak

NUEVA YORK – El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este viernes que cuatro militares de la Fuerza Aérea murieron luego de que el avión en el que viajaban se estrellara en Irak.

En un comunicado en su cuenta en la red social X, precisaron que, aproximadamente, a las 2 p.m. el avión cisterna KC-135 se precipitó en una zona al oeste del país.

“Cuatro de los seis tripulantes a bordo han fallecido, mientras continúan las labores de rescate”, lee la entrada.

El comando informó que “las circunstancias del incidente están bajo investigación”.

“Sin embargo, la pérdida de la aeronave no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo”, afirmó la entidad.

El CENTCOM añadió que se reservará las identidades de los militares fallecidos hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares.

El avión era uno de reabastecimiento de combustible.

Sin presentar pruebas, la Resistencia Islámica de Irak se atribuyó el derribo de la aeronave. Alegaron además que atacaron otro KC-135, cuya tripulación tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.

Imágenes publicadas en Telegram por la emisora ​​pública israelí Kan, que está afiliada a CNN, mostraron un KC-135 al que le faltaba la parte superior de la aleta de cola. La identificación del avión lo ubicaba como procedente de la Base Aérea Beale, en California. Esa base es la sede del 940.º Ala de Reabastecimiento Aéreo del Comando de la Reserva de la Fuerza Aérea.

En respuesta al incidente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en una conferencia hoy que “la guerra es un infierno”.

“La guerra es un infierno. La guerra es caos. Y como vimos ayer con el trágico accidente de nuestro avión cisterna KC-135, pueden ocurrir cosas terribles”, declaró Hegseth desde el Pentágono. “Héroes estadounidenses, todos ellos. Y como he hecho con todos ellos, como hemos hecho, recibiremos a esos héroes en Dover y su sacrificio solo reafirmará nuestra determinación de cumplir con esta misión”, argumentó según citó la referida cadena.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, indicó, por su parte, que el hecho “ocurrió sobre territorio amigo en el oeste de Irak mientras la tripulación se encontraba en una misión de combate y, reiterando, no fue el resultado, como ha afirmado el CENTCOM, no fue el resultado de fuego hostil ni amigo. Seguimos tratando esto como una operación activa de rescate y recuperación”.

Hegseth planteó en la misma conferencia que las capacidades militares de Irán se habían debilitado significativamente como resultado de los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel.

“Irán no tiene defensas aéreas. Irán no tiene Fuerza Aérea. Irán no tiene Armada. Sus misiles, sus lanzadores de misiles y sus drones están siendo destruidos o derribados del cielo”, expuso el secretario de Defensa.

“Su volumen de misiles se ha reducido en un 90%”, especificó Hegseth, quien planteó que los drones de ataque unidireccional de Irán disminuyeron en un 95%. “Como el mundo está viendo, están actuando con absoluta desesperación en el estrecho de Ormuz, algo que estamos combatiendo”, aseguró.

El funcionario detalló que “entre nuestra Fuerza Aérea y la israelí, se han atacado más de 15,000 objetivos enemigos. Eso supone más de 1,000 al día”.

El conflicto en Irán, que se ha extendido a varios países de Oriente Medio, ha elevado los precios del petróleo.

Hasta ayer, el barril de crudo estaba en los $100 dólares.

Los ataques iraníes a buques en el estrecho de Ormuz y la interrupción del tráfico en esa vía han puesto en jaque al mercado.

Por esa ruta transita entre el 20% y el 25% de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.

