El cáncer colorrectal no es solo cosa de viejos

Marzo es el mes de concientización sobre el cáncer colorrectal, una fecha clave para recordar que esta enfermedad ya no distingue edades.

En Estados Unidos, las campañas de este mes buscan romper el silencio alrededor de un tipo de cáncer que, durante demasiado tiempo, se consideró exclusivo de personas mayores. Hoy, los datos cuentan una historia diferente: es la principal causa de muerte por cáncer en hombres menores de 50 años y la segunda en mujeres jóvenes en el país.

En este contexto, la historia de Yenny Alba cobra una relevancia especial. Nacida en República Dominicana y residente en Nueva York desde hace más de 20 años, esta arquitecta de 54 años atravesó un diagnóstico de cáncer colorrectal que transformó su vida, y que hoy comparte para que otras personas, especialmente dentro de la comunidad hispana, no cometan el mismo error que ella: esperar demasiado.

Los primeros síntomas: cuando el cuerpo habla y uno no escucha

A finales de 2022, Yenny comenzó a notar señales que no podía ignorar. “Noté que cuando iba al baño habían cosas anormales, como un poco de sangre, y por eso decidí ir al doctor”, recordó en entrevista para El Diario NY. Sin embargo, no acudió de inmediato. “Me tomó como 2 meses decidirme a ir, porque sabe que siempre nosotros los hispanos tenemos muchos tabúes”.

Cuando finalmente se hizo la colonoscopía, a principios de 2023, el médico fue directo: “Ni siquiera tengo que esperar a la biopsia”. Yenny recibió la confirmación: cáncer colorrectal.

Yenny Alba dejó pasar por alto durante muchos meses algunos síntomas que le indicaban que su salud no estaba bien. (Foto: Cortesía Yenny Alba)

El Dr. Georgios Karagkounis, cirujano colorrectal del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, explica que este patrón es alarmantemente frecuente. “Como ni los propios pacientes ni muchos médicos piensan en cáncer al ver a un joven de 30 años, síntomas graves como el sangrado se atribuyen casi siempre a hemorroides. Esto provoca un retraso peligroso que puede durar meses o incluso años antes de llegar al diagnóstico correcto”.

El impacto del diagnóstico: miedo, familia y fe

Recibir la palabra “cáncer” fue un golpe brutal. “Fue un shock, fue algo muy fuerte. Yo llegué a casa triste, lloré mucho, pero siempre pensé que Dios no me iba a traer hasta este momento para abandonarme.” Su hijo, que entonces cursaba el 8° grado, también sufrió. “Hasta recientemente fue cuando me comunicó que fue algo muy difícil para él”.

A pesar del miedo, Yenny tomó una decisión: “Si esto es lo que me toca, vamos a enfrentarlo lo mejor que se pueda.”

Un tratamiento sin cirugía: la radiación que cambió su cuerpo

El tratamiento de Yenny incluyó 28 días de radiación en la pelvis y pastillas de quimioterapia. El resultado fue extraordinario: “Al final del tratamiento, el tumor se desbarató por completo, no necesité cirugía.” Sin embargo, las secuelas fueron significativas. La radiación desencadenó una menopausia forzada. “Tienes muchos cambios hormonales, tu cuerpo no funciona como funcionaba antes”, explica.

El Dr. Karagkounis advierte que el retraso en el diagnóstico es lo que vuelve peligrosa la enfermedad en jóvenes: “Diagnosticamos a los jóvenes en etapas III o IV, cuando el cáncer ya se ha propagado. Ese tiempo perdido permite que el tumor crezca y se vuelva más difícil de tratar”.

El Dr. Georgios Karagkounis señala que muchos jóvenes piensan que el cáncer colorrectal es solo cosa de personas de más de 60 años y llegan ya a un especialista cuando la enfermedad ya está sumamente avanzada. (Foto: Cortesía del Memorial Sloan Kettering Cancer Center)

La comunidad hispana: el tabú que puede costar la vida

Uno de los mensajes más poderosos de Yenny apunta al corazón cultural de la comunidad latina. “Nunca me había hecho una colonoscopía hasta ese momento, porque como uno siempre piensa: ‘Ah, no, no lo necesito, yo no me siento nada, todo va a estar bien'”, admite.

El patrón de postergar la propia salud es algo que muchas mujeres latinas reconocerán. “El hijo está primero, luego yo, y después el esposo y la mamá… y uno dice: ‘yo me atiendo luego’. Nunca nos ponemos en primer lugar. Y en realidad debería ser lo contrario, porque si la madre falta, todo lo demás se cae”.

Las principales sociedades médicas de Estados Unidos recomiendan comenzar las pruebas de detección a los 45 años. “Yo pienso que si yo hubiera tenido más conciencia y hubiera ido a hacerme mis exámenes cuando me tocaban, tal vez hubiera sido algo diferente”, reflexiona Yenny.

Detección y prevención: las herramientas más poderosas

La colonoscopia sigue siendo el método más completo, ya que permite detectar y eliminar pólipos precancerosos durante el mismo procedimiento.

También existen alternativas menos invasivas, como análisis de heces que pueden realizarse desde casa. “Lo más importante no es qué prueba elija el paciente, sino que no deje de hacerse alguna”, insiste el Dr. Karagkounis. En cuanto a prevención, el especialista recomienda una dieta alta en fibra, reducir el consumo de carnes rojas y ultraprocesados, mantener un peso saludable y hacer ejercicio con regularidad.

El mensaje de quien sobrevivió 2 veces

La historia de Yenny no termina con el cáncer colorrectal. Meses después de superarlo, recibió un nuevo diagnóstico: leucemia. Pasó por múltiples tratamientos, una recaída y finalmente un trasplante de médula ósea en 2024. “Es un proceso muy fuerte mental y físicamente, pero gracias a Dios todo ya está superado”.

Yenny hoy le sonríe a la vida tras haber superado en 2 ocasiones el cáncer, dejando un poderoso mensaje de esperanza a miles de mujeres latinas. (Foto: Cortesía Yenny Alba)

Su mensaje para quienes enfrentan un diagnóstico similar es claro: “Lo más importante para mí fue mi encuentro con Dios, luego mi familia, buscar personas que no te recuerden la enfermedad, sino que te den apoyo. Y por supuesto, tienes que tener un médico en el que puedas confiar.”

Y para quienes aún creen que el cáncer colorrectal no es un riesgo a su edad, Yenny es directa: “Si busca la ayuda, hay esperanza.”

El Dr. Karagkounis lo reafirma: “Escuchen a su cuerpo, no normalicen el dolor crónico o el sangrado, y si sienten que algo anda mal, exijan que se investigue a fondo. Actuar a tiempo puede, literalmente, salvarles la vida.”

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