Clásico Mundial de Béisbol 2026 rompe récord con más de 1.3 millones de asistentes en la primera ronda

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 estableció un nuevo récord de asistencia global. Con siete encuentros aún por disputarse para coronar al campeón, la pasión por el “Rey de los Deportes” ha llevado a las gradas a una cifra sin precedentes de aficionados.

Según los datos oficiales, la primera ronda celebrada en Tokio (Japón), San Juan (Puerto Rico), Miami y Houston (Estados Unidos) atrajo a un total de 1,374,232 aficionados. Esta cifra eclipsó la marca histórica de toda una edición completa (incluyendo finales), que ostentaba el Clásico de 2023 con 1,306,414 espectadores. El crecimiento del torneo en solo tres años refleja una expansión global del interés por el béisbol de selecciones, impulsado por la presencia de las máximas estrellas de las Grandes Ligas (MLB) defendiendo sus banderas nacionales.

Tokio, históricamente la plaza más sólida para este evento, volvió a superarse a sí misma al imponer un récord para una sola sede con 365,272 asistentes, dejando atrás su propio registro de 361,976 establecido en 2023. El dominio de Japón en el campo se traduce también en una lealtad inquebrantable de su público, que llenó el Tokyo Dome en cada jornada del Grupo C.

Por su parte, la ciudad de Houston debutó como sede de una forma espectacular, estableciendo el récord para una plaza dentro de los Estados Unidos. El Daikin Park recibió a 350,365 aficionados, superando con creces la marca anterior de Miami (295,850) conseguida en el clásico pasado.

El camino hacia los 1.5 millones de espectadores

Con la fase de grupos cerrada, la atención se traslada ahora a los cuartos de final, donde la intensidad sube de nivel. Este viernes, los duelos entre Corea del Sur y República Dominicana en Miami, y el choque norteamericano entre Estados Unidos y Canadá en Houston, prometen mantener los estadios a su máxima capacidad. El sábado, el plato fuerte continuará con Venezuela enfrentando a Japón y Puerto Rico midiéndose ante la sorpresiva Italia.

Se estima que, con la venta de boletos proyectada para los cuatro juegos de cuartos, las dos semifinales y la gran final del próximo martes en el loanDepot Park, el torneo superará la barrera de los 1.5 millones de asistentes por primera vez en sus 20 años de historia. Esto representaría un hito no solo para el béisbol, sino para cualquier evento deportivo internacional fuera del fútbol, reafirmando que el WBC es un producto premium de entretenimiento global.

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