Dominicana noqueó 10-0 a Corea del Sur y vuela a semifinales del Clásico Mundial 2026

El “Plátano Power” alcanzó su máxima expresión este viernes en el loanDepot Park. La Selección de República Dominicana no solo venció a Corea del Sur, sino que la borró del mapa con una exhibición de pitcheo y poder ofensivo que terminó por la vía del nocaut en apenas siete episodios.

Con una pizarra de 10-0, el conjunto caribeño aseguró su boleto a las semifinales, donde espera al ganador del duelo entre Estados Unidos y Canadá. La victoria ratifica a los dominicanos como los máximos favoritos para levantar el trofeo el próximo martes, buscando emular la hazaña invicta lograda en 2013.

El héroe inesperado de la jornada fue Austin Wells. El receptor, nacido en Arizona pero de raíces dominicanas por parte materna, ingresó al encuentro como reemplazo defensivo en la séptima entrada y no desperdició su oportunidad con el madero. Ante el primer lanzamiento de Hyeong Jun So, Wells conectó un sólido batazo que aterrizó en el segundo nivel de las gradas del jardín derecho.

Mientras la ofensiva hacía su trabajo, desde la lomita Christopher Sánchez dictaba una cátedra de control. El zurdo se llevó la victoria tras una labor dominante de cinco entradas en las que apenas permitió dos imparables y ponchó a ocho bateadores coreanos.

Corea del Sur, que regresaba a unos cuartos de final tras tres eliminaciones consecutivas en primera ronda (2013, 2017 y 2023), poco pudo hacer ante la embestida dominicana. El veterano Hyun Jin Ryu cargó con la derrota al ser castigado temprano en el encuentro. Desde el segundo capítulo, los errores y el bateo oportuno de figuras como Junior Caminero y Julio Rodríguez comenzaron a inclinar la balanza.

El récord de los 14 cuadrangulares

La ofensiva dominicana está escribiendo su propio libro de récords en este 2026. Con los batazos de hoy, el equipo suma 14 cuadrangulares en el torneo, igualando la marca histórica impuesta por México en la edición de 2009. Además, la diferencia de carreras es abismal: han superado a sus oponentes por un marcador global de 51-10 en cinco juegos, promediando un astronómico .312 al bate.

Fernando Tatis Jr. sigue siendo el eje central de esta producción. El “Niño” impulsó dos carreras más para llegar a 11 en el certamen, colocándose a tiro de los récords de Masataka Yoshida (13 en 2023) y Wladimir Balentien (12 en 2017).

Con el pase a las semifinales asegurado, República Dominicana se queda en Miami para descansar y preparar el choque del domingo. El rival saldrá del enfrentamiento entre Estados Unidos y Canadá, dos equipos que presentan retos distintos pero que saben que enfrentar a este “monstruo” dominicano requiere una ejecución casi perfecta.

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