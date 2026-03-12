Agente de Erling Haaland desmiente contactos con el FC Barcelona

El entorno de Erling Haaland ha salido al paso para frenar los rumores que lo vinculan con un posible desembarco en el Camp Nou. Rafaela Pimenta, agente del atacante del Manchester City, negó rotundamente cualquier acercamiento con el FC Barcelona o con los candidatos que participarán en las elecciones del próximo 15 de marzo.

“Tenemos mucho respeto y admiración por el Barcelona, pero no ha existido ningún contacto”, aseveró Pimenta en declaraciones a ‘La Sexta’, enfatizando que el jugador se encuentra satisfecho bajo las órdenes de Pep Guardiola.

La reacción de la representante surge tras las palabras del empresario Víctor Font. El aspirante a la presidencia azulgrana afirmó en la cadena SER Cataluña que su candidatura negociaba con el City una “opción preferencial” por el internacional noruego en caso de una futura salida. Sin embargo, el propio Font matizó que la operación no sería viable a corto plazo.

Desde el entorno de Haaland insisten en que no hay necesidad de entablar conversaciones de mercado. “Renovó su contrato hace pocos meses, está muy bien en el City y no tenemos nada que hablar sobre un posible traspaso”, puntualizó Pimenta.

Con una vinculación vigente hasta 2034, el futuro del máximo goleador de la Premier League parece estar lejos de la Ciudad Condal, al menos mientras el club inglés mantenga su proyecto deportivo y el jugador siga rompiendo récords en el Etihad Stadium.

