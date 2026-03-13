Refuerzan la seguridad para los Premios Oscar 2026

La situación se ha tornado tensa en Los Ángeles en los días previos a la ceremonia de los Premios Oscar, luego de que el FBI trasladara a las autoridades californianas una alerta preliminar sobre un supuesto plan vinculado a Irán.

El asunto, reportado por medios como “The Hollywood Reporter” y “Variety”, llevó a la organización a mover su esquema de protección para esta edición.

Según se conoce, la Casa Blanca evalúa información aún no corroborada acerca de un posible ataque mediante drones lanzados desde una embarcación ubicada frente a la costa oeste. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el gobierno estudia esa afirmación sin catalogarla como contundente.

Autoridades estatales y federales en coordinación continua

El gobernador de California, Gavin Newsom, reconoció que funcionarios federales comunicaron el aviso, aunque matizó que no existe una “amenaza inminente”. La referencia procede de un memorando del FBI que advertía que la información seguía sin verificarse.

Mientras tanto, la producción del evento ya puso en marcha cambios visibles. Durante la conferencia de prensa de la organización, los productores ejecutivos Katy Mullan y Raj Kapoor adelantaron que la ceremonia funcionará con una estructura reforzada: “Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración”, dijo Kapoor.

También añadió que su labor consiste en asegurar que todos, desde los invitados, hasta los fans que se congregan detrás de las vallas, se sientan protegidos y bienvenidos.

Los productores evitaron pronunciarse directamente sobre la supuesta alerta, pero sus declaraciones se dieron después de que se conociera la advertencia federal a las fuerzas del orden del estado. En paralelo, fuentes citadas por “Variety” señalaron que el despliegue de la alfombra roja ya mostraba un incremento moderado de vigilancia, aunque sin alterar la estética habitual del evento.

La ceremonia número 98 de los Oscar se celebrará este domingo en el Teatro Dolby, con Conan O’Brien al frente de la conducción. La transmisión podrá verse por ABC y también en streaming a través de Hulu.

Las autoridades mantienen seguimiento constante, y la producción asegura que su prioridad es que la experiencia sea segura sin opacar la esencia de una noche que suele mover mucho a nivel global.

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