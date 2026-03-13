Revelaron las dos controvertidas reglas que tendrá la pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather

El anuncio del combate entre Floyd Mayweather y Mike Tyson ha generado una gran expectativa, ya que ambos se enfrentarán en una pelea de exhibición bajo reglas especiales prevista para el 25 de abril de 2026 en la República Democrática del Congo.

Tyson subrayó la naturaleza singular del evento. “Peso acordado, pelea libre”, remarcó las dos reglas en una entrevista. Además, comentó: “Creo que será a ocho rounds, con peso libre”.

Todo indica que el enfrentamiento se llevará a cabo el 25 de abril de 2026 en la República Democrática del Congo, aunque los organizadores no han dado detalles adicionales.

Tanto Tyson (59 años) como Mayweather (49 años), ambos ex campeones mundiales y miembros del Salón de la Fama del boxeo, volverán al cuadrilátero bajo unas condiciones excepcionales y sin precedentes entre figuras de su talla.

Repercusiones de la pelea

El regreso de Tyson sigue causando sorpresa. Tras su retiro en 2005, el excampeón volvió a competir a fines de 2024 ante Jake Paul, un combate que perdió por puntos y reactivó el debate sobre su legado.

Su forma física no fue la mejor ante un rival menor y la controversia envolvió la velada. Además, Iron Mike participó en una exhibición en 2020 frente a Roy Jones Jr. y promueve iniciativas para el desarrollo del boxeo amateur.

Por su parte, Mayweather ostenta un récord invicto de 50 victorias en su carrera profesional, y desde 2017 ha centrado su actividad en peleas de exhibición de alto perfil, algunas frente a celebridades como Logan Paul y Conor McGregor.

Significado histórico de la sede y la fecha

El escenario propuesto tiene un peso especial para el boxeo internacional. La República Democrática del Congo fue testigo, en 1974, del histórico enfrentamiento entre Muhammad Ali y George Foreman, conocido como el ‘Rumble in the Jungle’ en Kinshasa.

Tyson expresó su entusiasmo por participar en un combate con esa carga simbólica. El país africano aporta una dimensión histórica distinta, coincidiendo con el cincuentenario del legendario Ali-Foreman.

Sin embargo, ni la fecha ni el lugar han sido avalados oficialmente por promotores o equipos, a pesar de que Tyson afirma haber firmado su parte del contrato.

El 25 de abril de 2026 es la fecha señalada, y, de confirmarse, el combate buscaría unir generaciones en uno de los escenarios más emblemáticos del boxeo mundial.

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