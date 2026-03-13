Tigres queda al borde de eliminación en Concachampions tras goleada de Cincinnati

El Cincinnati de la Major League Soccer (MLS) goleó este jueves por 3-0 al Tigres UANL en el partido de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los tantos del duelo fueron de Kévin Denkey, un doblete, y Tom Borlow. Cincinnati asfixió desde el inicio a Tigres contra su área.

La estrategia funcionó. Al minuto seis el argentino Nahuel Guzmán, guardameta local, se precipitó en un salida, regaló el balón al venezolano Ender Echenique, quien desbordó por derecha y sirvió a Kévin Denkey, quien sin marca remató para poner el 1-0.

Cincinnati 🆚 Tigres



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En el segundo tiempo, los felinos se lanzaron al frente, algo que aprovechó el equipo de la MLS al 53 para marcar el 2-0 en un contragolpe por la derecha en el que Denkey sirvió a Tom Borlow, quien controló, se metió al área y venció con su disparo a Nahuel.

Ante el descontrol del visitante, Cincinnati hizo el 3-0 al 83 en otra contra. Valenzuela filtró por el centro un pase a Kévin Denkey, quien no tuvo problemas para disparar y dejar parado a Guzmán.

En el partido de vuelta Tigres recibirá a Cincinnati el próximo jueves.

San Diego se llevó la ida por un gol ante Toluca

El San Diego FC de la MLS, que terminó jugando con dos hombres menos en la cancha, derrotó hoy por 3-2 al Toluca, campeón del fútbol mexicano, para tomar ventaja en los octavos de finales de la Copa de campeones de la Concacaf.

David Vázquez, dos veces; y Anders Dreyer convirtieron por los estadounidenses, en tanto Jesús Gallardo y el brasileño Helinho descontaron por Toluca, ambos en el cobro de penaltis.

La primera mitad fue de lucha, con faltas reiteradas y la expulsión en el minuto 12 de Marcus Ingvartsen, quien dejó a los estadounidenses con un hombre menos en la cancha.

Toluca salió a presionar y en el 16 tomó ventaja con un penalti bien cobrado por Gallardo, pero en el 32, el cuadro mexicano cometió un error en la salida que le costó ser alcanzado con un gol de Vázquez, de zurda a pase de Amahl Pellegrino.

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