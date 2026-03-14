A Cristián de la Fuente le robaron su moto mientras ensayaba Perfume de Gardenia

Cristián de la Fuente, actor chileno, denunció que le robaron su moto mientras estaba en los ensayos de la obra de teatro Perfume de Gardenia.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, el artista contó los detalles de lo ocurrido.

En el testimonio explicó que dejó su moto bajo el cuidado de una familia que trabaja estacionando vehículos en la zona (un servicio tipo “valet parking” artesanal) y les entregó las llaves.

Según los vigilantes, dejaron la moto descuidada unos minutos para mover otros carros y fue en ese momento cuando se la llevaron. “Dejaron mi moto descuidada unos minutos y ahí unos tipos se la llevaron… Me dijeron: ‘Uy jefe, perdón, es que me fui a ver unos carros'”, señaló.

Más allá del valor material, Cristián expresó una gran sensación de impotencia ante la inseguridad. Sin embargo, agradeció que él y su novia (Gaby) se encuentren bien, recordando con dolor un incidente previo en Chile donde su hija resultó herida en un asalto.

Pese al mal rato, el actor confirmó que las funciones de ‘Perfume de Gardenia’ están agotadas (sold out) y que el estreno sigue adelante con éxito.

En la entrevista, el chileno dijo que todo esto ha sido una experiencia frustrante. Inicialmente, la policía le dijo que tenían rastro de los sospechosos en un 85%, pero tras realizar la denuncia formal en la fiscalía, le informaron que habían “perdido el rastro” de la moto.

Explicó que fue a la fiscalía a las 9:00 PM y terminó el trámite cerca de las 2:00 AM. Le indicaron que debía esperar 10 días para ratificar la denuncia, lo que él consideró absurdo dado que para ese tiempo la moto podría estar ya desmantelada o fuera de la ciudad.

Actualmente, el actor ha pedido apoyo a sus seguidores en redes sociales para que, si alguien ve una Triumph 660 siendo empujada o en condiciones sospechosas, lo reporte a las autoridades o a sus cuentas oficiales.

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