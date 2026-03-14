Italia hace historia con victoria para meterse en semifinales del Clásico Mundial

La selección de Italia hizo historia en el Clásico Mundial de Béisbol tras derrotar 8-6 a Puerto Rico para lograr su primera semifinal en el torneo.

El combinado italiano se impuso a los boricuas en el Daikin Park de Houston y ahora viajarán a Miami para disputar la semifinal ante el ganador entre el duelo de Venezuela vs. Japón.

La segunda semifinal del Clásico Mundial de Béisbol se disputará el lunes 16 de marzo en el Loan Depot Park.

Italia buscará llegar a su primera final en un Clásico Mundial de Béisbol y ser la primera selección de Europa en conseguirlo.

TEAM ITALY IS HEADING TO THE #WORLDBASEBALLCLASSIC SEMIFINALS 🤌 pic.twitter.com/D3Juz1ccxx — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

Italia hizo carreras y resistió ante Puerto Rico

El conjunto italiano llegó invicto a los cuartos de final luego de las cuatro victorias en fase de grupos, incluyendo el triunfo ante Estados Unidos.

Puerto Rico tomó la delantera en el primer inning con un jonrón solitario, pero Italia ripostó en el mismo primer episodio con cuatro anotaciones impulsadas de Vinnie Pasquantino, Dominic Canzone, Jac Caglianone y J.J D’Orazio.

Martín Maldonado descontó 4-2 con pelotazo con las bases llenas. Pero Italia hizo cuatro carreras más con dobles consecutivos de Andrew Fischer y otro de J.J D´Orazio.

Los boricuas intentaron regresar en el marcador en el octavo episodio. Coronaron un rally de 4 anotaciones con un doble de Christian Vázquez, pero no lograron igualar la pizarra.

Greg Weissert, de los Boston Red Sox, tuvo que lanzar 1.2 innings y sacar los últimos cinco outs para eliminar cualquier intento de remontada de Puerto Rico.

El pitcher se llevó su tercer juego salvado de este Clásico Mundial para poner a Italia en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol.

Puerto Rico se despide del Clásico Mundial y queda en la misma instancia de la edición 2023 cuando cayeron ante México.

Sigue leyendo:

Estados Unidos se cita con República Dominicana en semifinales tras derrotar a Canadá

Estados Unidos vs. República Dominicana: Fecha, hora y dónde ver el Clásico Mundial